V Sloveniji že nova pošiljka cepiv, namenjena bo zdravstvenim delavcem

Pozitiven kulturni minister

Minister za kulturo Vasko Simoniti je bil na rutinskem testu pozitiven za koronavirus, so sporočili iz ministrstva. Kot so pojasnili, za zdaj kaže blažje simptome covida-19. Njegovi ožji sodelavci so ravnali v skladu s priporočili in zahtevami NIJZ-ja.

Ljubljana - Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali dr., Nacionalna koordinatorica programa cepljenja iz NIJZ, dr., vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb UKC Maribor, ter vladni govorec, veleposlanik,V Sloveniji so v torek opravili 13.166 testov, ki so potrdili 2.410 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 18,3 odstotka. Po podatkih Covida 19 Sledilnika so opravili 5.764 PCR-testov in z njimi potrdili 1.848 okužb. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 32,1 odstotka, kar je skoraj pet odstotnih točk več kot v ponedeljek. Opravili so tudi 7.402 hitrih antigenskih testov (HAT), med katerimi jih je bilo pozitivnih 562 oziroma 7,6 odstotkov (0,4 odstotne točke manj kot dan prej).Kar se tiče števila novih okužb po občinah na včerajšnji dan izstopajo naslednje občine: Ajdovščina 29, Brežice 42, Celje 45, Črnomelj 29, Domžale 52, Dravograd kar 64, Ilirska Bistrica 50, Koper 71, Krško 55, Medvode 21, Metlika 27. V Novem mestu je bilo včeraj potrjenih kar 106 novih okužb (več kot v Mariboru). Piran ima 20 novo okuženih več, Ptuj 30, Šentjur 33, Sevnica 29, Sežana 34, Slovenska Bistrica 33, Šmarješke Toplice 21, tudi Trbovlje 21, Tržič 20, Velenje 33, Zagorje ob Savi 29, Žalec pa 23. V Ljubljani je bilo novih okužb včeraj 186, v Mariboru pa je bila na novo potrjena 101 okužba.Skupno število covid pacientov, ki so včeraj potrebovali bolnišnično oskrbo, je bilo 1172 oz. 2 pacienta več kot v ponedeljek. Na oddelkih intenzivne nege se je včeraj zdravilo 210 oseb, 12 več kot v ponedeljek. Umrlo je 34 ljudi.Včeraj je bilo iz bolnišnične oskrbe odpuščenih 98 covid pacientov, v bolnišnice pa je bilo skupaj sprejetih 123 oseb. V ponedeljek pa je bilo na novo sprejetih 135 oseb, odpuščenih pa 157 oseb.Kacin je uvodoma spomnil na rušilni potres na Hrvaškem, ki je žal zahteval tudi žrtve: »Veliko ljudi je bilo v potresih poškodovanih. Na pomoč je Hrvaški že priskočila tudi naša država.« Dodal je, da do preklica velja, da osebe, ki potujejo v Republiko Hrvaško zaradi pomoči pri reševanju in odpravi posledic zaradi potresa in se vračajo najkasneje v 48 urah po prehodu meje, ne potrebujejo negativnega izvida testa, niti za njih ne bo odrejena karantena.Testira se vedno več in zaradi tega je po besedah Kacina število tistih, predvsem asimptomatičnih, ki ne kažejo simptomov in ki jih je zelo težko ulovitvi, vsak dan večje. »562 odkritih okužb s hitrimi testi ne pomeni samo 562 identificiranih, ampak tudi 562 izločenih, ki bi sicer kužili naprej. In to je zagotovo zelo pomemben prispevek v našem zamejevanju.«Grgič Vitkova je izrazila veselje nad začetkom cepljenja. V soboto so prejeli cepivo, v nedeljo so ga začeli razdaljevati na 79 dostavnih mest: 12 bolnišnic in 67 zdravstvenih domov. Domovi za ostarele so prejeli 9200 odmerkov (8600 za oskrbovance in 600 za zaposlene), 550 odmerkov pa so prejele bolnišnice. Večina odmerkov je bila porabljena že prvi dan.Po podatkih z ministrstva je skupna številka okoli 8000 cepljenih starostnikov v domovih za starejše, okoli 1500 zaposlenih. Cepivo je bilo namenjeno tistim, ki bolezni še niso preboleli, tako da so bili praktično pocepljeni skoraj vsi. Tudi v bolnišnicah se je cepivo v glavnem porabilo.Zdaj bo trajalo še nekaj časa, da se po cepljenju vzpostavi zaščita, zato šteje vsak dan, je izpostavila nacionalna koordinatorica za cepljenje. Zaščita je vzpostavljena po drugem odmerku.Cepivo je varno in učinkovito, je še poudarila: »Bolečine na mestu cepljenja, glavobol, mrzlica, povišana temperatura in bolečine v sklepih so stranski učinki, ki se lahko pojavijo, a so blagi in so pri cepljenih izveneli v nekaj dneh.«Cepljenje je strokovnjakinja priporočila vsem.V Slovenijo je danes, prej kot so po besedah Kacina pričakovali, že prispela tudi nova pošiljka cepiv, ki bo namenjena zaščiti zdravstvenih delavcev, torej prvi bojni liniji spopadanja z epidemijo.Evropska komisija pričakuje, da bi 6. januarja novo cepivo Moderne lahko dobilo dovoljenje in potem se bo začela distribucija, je v zaključku dejal Kacin. »Ravno tako je predsednica Evropske komisije objavila, da je komisija sklenila še dodatno pogodbo za dodatna cepiva – 100 milijonov doz je dodatno naročeno za potrebe EU-ja. Veste, da Slovenija dobi okoli 0,5 odstotka te skupne količine, tako da se bodo količine razpoložljivih cepiv v naslednjih mesecih povečale, zato se bo lahko v nekem trenutku razpravljalo tudi o tem, katero cepivo je bolj primerno za posamezne kategorije.«V tem trenutku se čaka na registracijo proizvajalca AstraZeneca in Johnson & Johnson. Obe cepivi sta klasični vektorski cepivi in morda se bodo starejši letniki lažje odločali za to, ker gre za klasično in ne novo tehnologijo, je dejal Kacin.Lea Knez in mariborskega kliničnega centra je dejala, da so prvo majhno pošiljko cepiva takoj porabili. Cepili so tiste zaposlene, ki so imeli tveganja za težji potek bolezni, del cepiva pa so namenili tudi za zaposlene, ki so najbolj izpostavljeni v urgentnem centru, sivih conah in na covid oddelkih. »Že pred božičem smo zaposlenim podali informacijo o cepljenju in cepivu. Menim, da mora odločitev za ali proti cepljenju temeljiti na informiranosti in nikakor ne na čustvih. Čustvene reakcije pač niso racionalne,« je dejala Knezova.V nadaljevanju se je tiskovni konferenci pridružil Srečko Šestan , poveljnik Civilne zaščite, ki je podal nekaj informacij glede pomoči Hrvaški po potresu.Ob 17. uri je predvideno odločanje vlade glede možnosti odprtja šol in tudi glede režima gibanja čez novo leto. V kolikor se epidemiološke razmere ne poslabšajo, lahko pričakujemo enak režim gibanja kot je bil v času božičnih praznikov, je sklenil Kacin. Še vedno pa ne bo dovoljena uporaba ognjemetov, epideiološka ura pa bi še vedno veljala.