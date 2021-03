Da je Janše dovolj, je pač premalo

V nadaljevanju preberite:

Prvo leto vladavine Janeza Janše za opozicijo, stranke, ki so se združile v Koalicijo ustavnega loka (Kul), ni bilo uspešno. Prvega pol leta je med strankami vladala dezorientacija na podlagi ran, ki so si jih prizadejale v času vlade Marjana Šarca, drugo polovico leta je zaznamoval proces priprave na sicer neuspešno konstruktivno nezaupnico vladi, ki pa je pripeljal do spoznanja, da morajo stranke LMŠ, SD, Levica in SAB precej več in bolj vsebinsko sodelovati, da bodo na naslednjih, kot kaže, rednih volitvah lahko ponudile alternativni program, ki bi prepričal večino volivcev.