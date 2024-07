Klopi samo v pol leta okužili že 1400 Slovencev

V nadaljevanju preberite:

Poletje pomeni vrhunec pojavov lymske borelioze, ki se sicer pojavlja vse leto in ki jo povzročajo bakterije, na človeka pa se prenese z ugrizom okuženega klopa. Najvišjo stopnjo obolevnosti je letos mogoče zaznati na Goriškem in Gorenjskem ter v jugovzhodni Sloveniji. V zadnjih desetih letih je bilo v Sloveniji prijavljenih od nekoliko manj kot 3000 do več kot 7000 bolnikov z boreliozo na leto. Med obolelimi je bilo nekoliko več žensk kot moških. Med odraslimi je po obolevnosti v prednosti starostna skupina med 55. in 59. letom, pri otrocih pa med petim in devetim letom.

V Evropi je znanih veliko naravnih žarišč KME, ki velja za resno okužbo centralnega živčnega sistema, za katero ne poznamo zdravila. Raziskave kažejo, da je na teh žariščih okuženih od 0,1 do pet odstotkov vseh klopov. Stopnja obolevnosti je različna, a Slovenija, čeprav se je pojavnost KME po letu 2014 za polovico zmanjšala, velja za območje z najvišjo obolevnostjo s KME. Po pojavnosti smo primerljivi z baltskimi državami in Češko, v največji nevarnosti, da se okužijo, pa so prebivalci Koroške, Gorenjske in osrednje Slovenije.