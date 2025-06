Kučan: Imejte radi domovino in v njej uživajte

Ob državnem prazniku so se v prihodnost Slovenije zazrli tudi bivši in aktualni politiki. Bivša predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk sta ob čestitkah državljanom izrazila optimizem glede prihodnosti države. Predstavniki političnih strank pa so poudarili dobre temelje slovenske države, njeno pokončno držo in še neizkoriščene priložnosti.

Ob robu osrednje državne proslave, ki je v čast državnemu prazniku na Kongresnem trgu v Ljubljani potekala na predvečer dneva državnosti, so svoje poglede na prihodnost danes 34 let samostojne države delili tako nekdanji kot še danes aktivni predstavniki slovenske politike.

Bivša predsednika republike Kučan in Türk sta v izjavi novinarjem ob čestitkah državljanom zaželela prijetno praznovanje državnega praznika. »Naj imajo radi svojo domovino in naj v njej uživajo,« je državljanom zaželel Kučan. Ob tem je ocenil, da ima »naša domovina lepo prihodnost, od začetka in tudi na koncu bo lepa«.

Milan Kučan. FOTO: Jože Suhadolnik

Türk: Imejmo zaupanje vase

»Slovenci se znajdemo, znašli smo se v vseh okoliščinah, tudi najtežjih, in tudi zdaj se bomo. Imejmo zaupanje vase, razmislimo s svojo glavo in našli bomo dobre rešitve za vse,« pa je pozval Türk. Tudi tik pred začetkom današnjega vrha Nata v Haagu velja po njegovih besedah spomniti na slovenski pregovor, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha.

V prihodnost, ki je bila tokratna tema osrednje državne proslave, so se ob tej priložnosti zazrli tudi v parlamentarnih in zunajparlamentarnih strankah.

Janša: Slovenija je zgrajena na skali

Predsednik SDS Janez Janša je ob tem izpostavil, da je prihodnost lahko dobra ali slaba. Sam za Slovenijo vidi prvo, saj je po njegovih besedah Slovenija »zgradba, ki je zgrajena na skali, ne na pesku«. Ta skala so vrednote slovenske osamosvojitve in bližje je upravljanje z državo tem vrednotam, boljša je prihodnost, meni prvak SDS. Ocenil pa je, da v slovenski politiki pogosto zmanjka tisto, čemur je namenjen praznik ob dnevu državnosti, to je sodelovanje okrog ključnih točk. Pomanjkanje tega očita zlasti aktualni slovenski levici.

Janez Janša. FOTO: Jože Suhadolnik

Koordinatorica Levice Asta Vrečko je ob željah po lepem preživljanju državnega praznika ocenila, da je Slovenija v različnih zgodovinskih trenutkih pokazala pokončno držo. »Ko je bila na kocki naša usoda ali usoda drugih, smo vedno pokazali pravilno držo in se postavili na pravo stran zgodovine,« je dejala. Obenem pa je izrazila željo, da tudi v aktualnih razmerah država izbere zavezo za mir, ne za orožje.

Poslanec največje vladne stranke Gibanje Svobode Dušan Stojanovič pa je Sloveniji zaželel čim lepšo prihodnost, ob aktualnih razmerah v svetu pa še zlasti miru in sloge. »Naj živi Slovenija,« je sklenil.

V zunajparlamentarni Vesni so medtem poudarili predvsem odgovornost do prihodnjih generacij. Sopredsednik stranke Uroš Macerl se je zavzel za investiranje v naslednje rodove, ne orožje, pač pa v način življenja, ki bo do vseh bolj prijazen. »Pustimo preteklost za sabo. Spoštujmo jo, ampak predvsem poglejmo na prihodnost, rodove, ki prihajajo za nami in se z vso odgovornostjo lotimo države, da bo takšna, da bomo ponosni nanjo,« pa je poudarila sopredsednica Urša Zgojznik.

Evropski poslanec Vladimir Prebilič, ki je ta teden napovedal lastno stranko, pa je dejal, da je Slovenija lahko ponosna, da ji je uspelo na zahtevni geopolitični poti ohraniti svojo identiteto ter doseči neodvisnost in samostojnost. »Dosegli smo jo na pravni način, nikjer nikoli nikomur nismo želeli nič slabega. To bi lahko večkrat poudarili,« je izpostavil. Glede prihodnosti slovenske države pa je dejal, da je Slovenija dežela neslutenih priložnosti, ki bi jih lahko bistveno bolj izkoristila.