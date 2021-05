Število na novo okuženih upadlo, včeraj jih je bilo 597

9.59 Sedemdnevno povprečje okuženih pod 500

9.40 Evropska komisija poziva države k omejitvi potovanj iz Indije

9.02 Prvi odmerek cepiva prejelo 512.316 Slovencev

8.00 Svetovalci v ZDA priporočili cepljenje starih od 12 do 15 let

V ZDA še korak bliže cepljenju otrok, starih med 12 in 15 let. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

7.14 Udeležba na prireditvah le za prebolele, cepljene ali testirane

7.05 Zunanji ministri o prestopanju državnih meja med poletjem

Včeraj so po podatkih sledilnika za covid-19 v Sloveniji ob 4636 PCR-testih potrdili 597 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 12,9 odstotka in je nižji kot dan pred tem, ko je bil 15,5 odstotka.Sedemdnevno povprečje okužb po podatkih sledilnika za covid-19 znaša 498.Evropska komisija je v sredo države članice pozvala k usklajenemu delovanju pri začasni omejitvi potovanj iz Indije, da bi tako zamejili širjenje indijske različice novega koronavirusa.Kategorijo potnikov, ki iz nujnih razlogov še vedno lahko potujejo iz Indije, je glede na sporočilo komisije treba omejiti na strogi minimum. Za tiste, ki bodo še naprej lahko potovali iz te države, pa morajo veljati strogi pogoji testiranja in karantene, dodajajo.Da bi zagotovili popolnoma usklajen in učinkovit pristop, komisija članicam predlaga uveljavitev tako imenovane zasilne zavore za nenujna potovanja iz Indije. Gre za ukrepanje v skladu s predlogom iz začetka maja, ki predvideva prepoved potovanj iz tretjih držav s skrb vzbujajočimi različicami novega koronavirusa.Prvi odmerek cepiva proti covidu-19, ki nudi delno zaščito, je prejelo 512.316 prebivalcev oziroma 24,4 vseh. Drugi odmerek, ki pomeni, da je prejemnik zaščiten, pa 259.686 prebivalcev oziroma 12,4 odstotka vseh.S prvim odmerkom je najbolj precepljena starostna skupina med 70 in 74 leti, odmerek je prejelo 68.555 oseb oziroma 67,71 odstotka vseh v tej starostni skupini. Med občinami cepljenje najhitreje poteka v Osilnici, najslabše pa je v občini Trnovska vas.Potem ko je ameriška Uprava za hrano in zdravila (FDA) v ponedeljek odobrila izredno uporabo cepiva podjetij Pfizer in Biontech za otroke, stare od 12 do 15 let, je posebno svetovalno telo pri Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) v sredo izrazilo podporo cepljenju te starostne kategorije.Svetovalci CDC so sporočili, da bo cepljenje otrok omogočilo varno udeležbo na poletnih taborih in pomagalo k bolj normalni vrnitvi v šole jeseni. Po ZDA so otroke, stare od 12 do 15 let, že začeli cepiti, seveda tiste, ki so dobili dovoljenje staršev.CDC je doslej svetoval, da cepiv proti drugim boleznim ne bi smeli dajati ljudem v dveh tednih po cepljenju proti covidu-19, v sredo pa je agencija spremenila nasvet, ker so se cepiva proti novemu koronavirusu izkazala za varna.CDC zdaj svetuje, da se lahko zdravniki sami odločijo o tem, ali lahko nekdo dobi še kakšno drugo cepivo pred iztekom dveh tednov po cepljenju proti covidu-19. To je dobrodošlo predvsem za šolsko mladino, ki se zaradi pandemije doslej ni rutinsko cepila proti drugim boleznim.Mlade od 12 let naprej je k cepljenju proti koronavirusu v sredo pozvala tudi ameriška pediatrična akademija, ki se strinja s CDC.Odločitev svetovalcev CDC je pozdravil predsednik ZDAin dodal, da se zdaj lahko cepi še dodatnih 17 milijonov Američanov. Številni Američani sicer cepljenje zavračajo in po državi zanje potekajo razne spodbude.Danes bo predvidoma znanih več podrobnosti o zrahljanih omejitvah zaradi epidemije, ki jih prinašajo spremenjeni odloki in bodo začele veljati v prihodnjih dneh. Novosti naj bi po nekaterih napovedih na novinarski konferenci predstavila minister za notranje zadeveter državna sekretarka na ministrstvu za kulturoVlada je med drugim odločila, da bo od sobote na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem ter v zaprtih prostorih dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev. Ob pozitivnem mnenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa bo udeležencev lahko tudi več kot 50.Poleg tega je vlada sprostila delovanje kulturnih prireditev v zaprtih javnih prostorih in na prostem; prireditev ne bo dopustno izvesti brez sedišč, zasedenih jih bo lahko največ 50 odstotkov. Udeležba na prireditvah bo sicer dopustna le ob negativnem testu, cepljenju ali prebolelosti covida-19.Pri verskih obredih in drugih verskih praksah v zaprtih prostorih bo lahko navzočih toliko oseb, kot znaša polovica zmogljivosti sedišč v prostoru, na prostem pa jih bo lahko največ 50. Medosebna razdalja med udeleženci bo morala biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.Vlada je podaljšala tudi dovoljeni čas opravljanja gostinske dejavnosti, in sicer bo od ponedeljka ta od 5. do 22. ure, in ne več od 7. do 19. ure. Poleg tega je epidemijo covida-19 podaljšala za še 30 dni, od 17. maja dalje.Zunanji ministri držav tako imenovane skupine C5, med njimi slovenski, bodo danes v Bratislavi govorili o regionalnem sodelovanju s poudarkom na koordinaciji ukrepov zaradi covida-19 pri prestopanju državnih meja med poletno turistično sezono.Srečanja v okviru neformalne pobude Central 5 (C5) se bodo udeležili tudi zunanji ministri Slovaške, Avstrije, Češkein MadžarskeNa avstrijskem zunanjem ministrstvu so povedali, da je namen srečanja obnova svobode potovanj, posebej v luči prihajajoče turistične sezone. Avstrijska vlada si želi enotno rešitev po vsej EU. Če pa je ne bo pravočasno, bo sklenila dvostranske sporazume z drugimi državami. »Uvodni pogovori o tem – tudi med sosednjimi državami – že potekajo,« so povedali.Logar je v sredo na seji odbora DZ za zunanjo politiko dejal, da je v turistični sezoni ključno, da se cepljenim omogoči čim lažje prehajanje meje. To je redna tema dogovarjanj s sosednjimi državami. Z Madžarsko se je Slovenija že dogovorila, s Hrvaško so dogovori v sklepni fazi, potekajo tudi ključni dogovori z Avstrijo in Italijo, je dodal.Češka tiskovna agencija je poročala, da potekajo konkretni pogovori med »šestimi srednjeevropskimi državami« za lažji vstop in izstop iz držav. Avstrija, Madžarska, Nemčija, Poljska, Slovaška in Slovenija želijo popolnoma imuniziranim osebam, torej cepljenim z dvema odmerkoma, omogočiti neoviran vstop.