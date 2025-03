Danes doma in na tujem: Filipinskim delavcem že poiskali nove namestitve

Galerija

V oddaji Tednik na TV Slovenija so v ponedeljek predstavili skupino 11 filipinskih delavcev, ki kot vozniki avtobusov preizkusno obdobje opravljajo pri podjetju Arriva, za njihovo integracijo in nastanitev pa skrbi kadrovska agencija Workforce. Tej za namestitev v vlažni, slabo ogrevani hiši, v natrpanih sobah z eno kopalnico in brez zadostne količine tople vode plačujejo 200 evrov na mesec. FOTO: Voranc Vogel/Delo