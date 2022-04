Danes in v četrtek nakazilo po 150 evrov

V nadaljevanju preberite:

Dobrih deset dni pred državnozborskimi volitvami bo nakazilo po 150 evrov prispelo na transakcijske račune več kot 621.000 ljudi. Po razlagi ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) bodo solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine prejeli najbolj ogroženi in tisti, ki podražitev najbolj občutijo. Večina opozicije opozarja, da gre za predvolilne bonbončke, saj so merila za upravičenost zelo arbitrarna, ljudje z enakimi dohodki so različno obravnavani, predvsem pa pomoč prihaja prepozno.