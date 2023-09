Danes se bo z dnevom brez avtomobila sklenil teden mobilnosti

S tradicionalnim dnevom brez avtomobila, ki ga bodo obeležile tudi številne slovenske občine, se bo danes sklenil letošnji Evropski teden mobilnosti. Letos je bila v ospredju tema Varčne poti in odločitev za racionalnejše načine potovanj. Med drugim bo danes brezplačna uporaba avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa.

Svetovni dan brez avtomobila, ki sovpada s koncem tedna mobilnosti, spodbuja voznike, naj se vsaj ta dan na pot namesto z avtomobilom odpravijo na bolj trajnosten način, peš, s kolesom ali javnim prevozom. Študije kažejo, da za krajše poti v mestih s kolesom porabimo manj časa kot z avtomobilom.

Mestni promet brezplačen tudi v Kopru, Piranu in Novem mestu

Številne občine bodo za promet zaprle del središča ter z različnimi vsebinami spodbujale in krepile trajnostne mobilnosti. V nekaterih mestih bo javni mestni potniški promet brezplačen. V Ljubljani bosta brezplačna tako vožnja z avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa kot parkiranje na parkiriščih P+R v upravljanju javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice. Mestni promet bo danes mogoče brezplačno uporabljati tudi v Kopru, Piranu in Novem mestu, kjer bo z uporabo pametnega sistema Sitium mestni prevoz brezplačen do konca meseca.

Posebnost letošnje izvedbe tedna mobilnosti so bile aktivnosti za izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje po državi. Pod motom Pospravimo ulice, so občine prebivalce ozaveščale, da lahko kljub primerni infrastrukturi obstajajo slabe prakse, ki onemogočajo ali otežujejo hojo in kolesarjenje. Med ovire med drugim spadajo napačno parkirani avtomobili, neprimerno postavljeni smetnjaki in nevzdrževane zelene površine.

V kampanji 96 slovenskih občin

V osrednji kampanji Evropske komisije za spodbujanje čistega in trajnostnega prevoza je letos sodelovalo več kot 2900 mest iz 43 držav. V Sloveniji se je kampanji aktivno pridružilo tudi 96 slovenskih občin, ki je spodbujalo vse generacije k izbiri čistih in pametnih prometnih rešitev, ki zmanjšujejo porabo energije in emisije, prihranijo denar in spodbujajo zdrav način življenja.