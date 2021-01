Danes solidarnosti dodatek za upokojence

302.000

upokojencev lahko danes pričakuje solidarnostni dodatek



Študenti, otroci in delavci

Ljubljana - Danes bo nekaj več kot 302.000 upokojencem z do 714 evri pokojnine prejelo solidarnostni dodatek, do konca meseca pa naj bi različne dodatke in pomoči dobile nakazane še druge skupine, kot je določeno v sedmem protikoronskem paketu PKP7.Tako kot so spomladi, bodo upokojenci dobili solidarnostni dodatek v treh različnih višinah - tistim z do 510 evri pokojnine bodo izplačali 300 evrov dodatka, z do 612 evri pokojnine 230 evrov dodatka in z do 714 evri pokojnine 130 evrov dodatka. V enakih višinah so do njih upravičeni tudi prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, prav tako pa tudi uživalci poklicnih pokojnin. Skupni znesek dodatka na ministrstvu za delo ocenjujejo na približno 70 milijonov evrov. Vse upokojence je pred slabima dvema tednoma razveselila izredna 2-odstotna uskladitev pokojnin, konec tega meseca pa lahko pričakujejo še redno 2,5-odstotno. Po tej bo zajamčena pokojnina za polno delovno dobo 581 evrov.Za nosilce ali člane kmetij, ki so starejši od 65 let, a ne bodo dobili solidarnostnega dodatka za upokojence, njihovi obdavčljivi dohodki pa ne presegajo 591 evrov na mesec, je predviden drug solidarnostni dodatek, za izboljšanje socialnega položaja, v višini 150 evrov. Ti posamezniki pa morajo izpolniti vlogo, ki je dostopna na osrednjem spletnem mestu državne uprave in jo do 31. januarja oddati na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ob pomladanskem izplačilu tovrstnega dodatka so prejeli 1264 vlog, do dodatka 150 evrov pa je bilo upravičenih 828 vlagateljev.Danes naj bi bilo znano, ali bo tudi tokrat enak postopek za dodelitev 150 evrov dodatka za študente, kot je bil spomladi. Takrat so za nekaj več kot 52.000 študentov namenili osem milijonov evrov.Do 31. januarja lahko izplačilo 50 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka, mlajšega od 18 let pričakujejo eden od staršev oziroma rejnik, ki prejemajo otroški dodatek. Tisti, ki niso upravičeni do otroškega dodatka, pa bodo morali do 31. januarja oddati vlogo, ki naj bi bila sicer že v petek dostopna na spletni strani ministrstva ali na e-upravi, vendar je sinoči še ni bilo mogoče najti.Tudi povečan dodatek za velike družine naj bi bila na računih upravičencev do konca meseca (100 evrov za tri otroke, 200 za štiri ali več), prav tako dodatek za nego otroka. Ta se od oktobra do konca epidemije povečuje za 100 evrov, tokratno nakazilo bo s poračunom za nazaj. Starši novorojencev pa bodo poleg 350 evrov redne pomoči ob rojstvu dobili še po 500 evrov solidarnostnega dodatka, slednjega pa bodo do 31. marca nakazali tudi za otroke rojene leta 2020.Z decembrsko plačo pa bo krizni dodatek v višini 200 evrov prejel vsak zaposleni, ki dela in čigar zadnja izplačana plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (1881 evrov bruto). Če delavec ni delal ves december oziroma ima sklenjeno pogodbo za skrajšan delovni čas, je upravičen do sorazmernega dela. Tistim, ki so bili ves december napoteni na čakanje na delo, dodatek ne pripada, prav tako ne zaposlenim pri posrednih ali neposrednih porabnikih državnega ali občinskih proračunov. Slednji pa lahko kot javni uslužbenci po določilih kolektivne pogodbe dobijo do 65 odstotkov dodatka za delo v rizičnih razmerah.Delodajalci morajo za povračilo izplačanega dodatka delavcem najkasneje do konca februarja predložiti izjavo preko informacijskega sistema Fursa.