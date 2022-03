Danes v šolo spet brez mask

Stroka ocenjuje, da so epidemiološke razmere relativno ugodne, zato učenkam in učencem v šolah ni več treba nositi zaščitnih mask. Odločitev temelji na oceni, da je tveganje zaradi manj nevarne različice virusa sars-cov-2 manjše, ter na statističnih podatkih o umirjanju epidemije.

Odločitev o prenehanju ukrepa obveznega nošenja zaščitnih mask v šolah je uveljavljena tik pred napovedano stavko v šolah. Stavka bo 9. marca, dva dneva pouka pa bosta potekala bolj sproščeno.

Odločitev kaže tudi, da so ocene tveganja precej relativne. Število na novih obolelih, če upoštevamo tedensko povprečje, znaša 1600 primerov na dan. Toliko obolelih je bilo v Sloveniji med začetkom novembra 2020 in sredino januarja 2021. V tistem obdobju so veljali precej strožji ukrepi – vključno s poukom na daljavo. Res je, da je med novembrom 2020 in januarjem 2021 umrlo precej več ljudi na dan kot v zadnjih tednih.

Kljub temu pa je bil od začetka pandemije do zdaj virusni morilski val višji le med novembrom 2020 in februarjem 2021 ter med lanskim novembrom in decembrom ter začetkom letošnjega leta. Pod črto: če sedanje razmere primerjamo s celotnim časom pandemije, smo v trenutku, ko je število obolelih in umrlih višje od treh četrtin celotnega obdobja zdravstvene krize.