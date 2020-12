Beseda darilo sodi med tiste osnovne besede vsakega jezika, katerih pomena rojene govoreke in govorci navadno ne iščemo v slovarju. Je pa ravno za take besede pogosto najtežje napisati ustrezno, razumljivo in po možnosti čim krajšo razlago.Razlage besede darilo so v slovarjih različnih jezikov v nasprotju z občutji, ki jih darila sprožajo, večinoma precej suhoparne, tehnicistične, npr. 'kar je dano komu v last brez plačila' v SSKJ 2. Le nekateri slovarji v razlagi omenjajo tudi intenco za obdarovanje, ki je želja razveseliti koga. Darila povejo precej tako o osebi, ki podarja, vsaj nekaj pa tudi o tisti, ki darilo prejme. Oziroma obratno. Tako odgovor na vprašanje »Katero je najlepše darilo, ki ste ga v življenju prejeli/poklonili?« precej razgali. Nehote izda, kakšne osebe nas obkrožajo in kakšen je njihov in tudi naš vrednostni sistem.Obdarovanje je zelo spolzek teren, predvsem v primeru, ko gre za darila, ki zahtevajo vidno mesto. Naj gre za nakit, jedilni pribor, umetniške slike ali pa za še večja darila, ki so si jih v preteklosti izmenjale različne države. Tudi ta darila so različno posrečena ... Kip svobode, darilo francoskega ljudstva ZDA, je postal ena glavnih newyorških turističnih atrakcij. Veliko obiskovalk in obiskovalcev ogleda tudi novoletno jelko na londonskem Trafalgar Squaru, ki jo vsako leto daruje Norveška kot zahvalo Združenemu kraljestvu za podporo v času druge svetovne vojne.Na drugi strani pa so imeli na Poljskem z meddržavnim obdarovanjem manj sreče – sovjetsko darilo v obliki 237-metrske stavbe, Palače kulture in znanosti, z značilno socrealistično arhitekturo v središču Varšave bi konceptualno dejansko sodilo v zagrebški Muzej prekinjenih ljubezni. A ker 237-metrska zgradba ni ponesrečeno živopisno 50 x 40-cm olje na platnu, ki ga lahko dokaj enostavno »zablendiramo« na kakšno manj izpostavljeno steno, v Varšavi situacijo že zadnjih 20 let »rešujejo« z zakrivanjem, in sicer z gradnjo visokih nebotičnikov v bližnji okolici. Ja, darila, še posebej tista, ki ne želijo (le) razveseliti, ampak (tudi) markirati, imajo lahko neslutene posledice.Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtor: doc. dr. Boris Kern.