Darilo za kulturnega ministra Simonitija je že pripravljeno

Pred kulturnim praznikom, natančneje jutri opoldne, bodo opozicije stranke Koalicije ustavnega loka (KUL) vložile interpelacijo proti kulturnemu ministru Vasku Simonitiju (SDS). Pod še eno v vrsti interpelacij proti ministrom vlade Janeza Janše, po tem ko je bila v zadnjem valu že vložena proti ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju in šolski ministrici Simoni Kustec, podpisujejo poslanci vseh štirih strank KUL, večina vsebine pa je nastala v levem krilu kvarteta, na osi SD–Levica.



Osrednji politični očitek je, da Simoniti že od nastopa svojega mandata dejansko ne opravlja funkcije ministra za kulturo, ampak zgolj zaseda položaj in uresničuje politične interese vladajoče SDS. Prejšnji teden je bivši kulturni minister Dejan Prešiček interpelacijo označil kot »eno največjih daril, ki jih lahko dajo slovenski kulturi.«



Opozicija je proti Simonitiju nanizala sedem točk, kot je razvidno iz osnutka interpelacije, ki pa je vse do jutrišnje vložitve še vedno predmet vsebinskih usklajevanj med strankami. Kulturnemu ministru pripisujejo odgovornost za neučinkovito ukrepanje pri omejevanju in odpravi posledic popolne blokade dela in izvajanja storitev na področju kulture zaradi omejevalnih ukrepov boja proti epidemiji koronavirusa.



Minister je po njihovem tudi odgovoren za napade na svobodo in neodvisnost novinarskega dela ter poskus omejevanja neodvisnosti in pogojev za delo javnega servisa RTV in STA. Simoniti je odgovoren za zadrževanje izplačevanja finančnih sredstev za že opravljeno delo na področju filma in filmske produkcije. Kulturnemu ministru očitajo tudi odgovornost za nesmiselno deložacijo najemnikov prostorov na lokaciji Metelkova ulica 6, kar pelje v razgradnjo nevladnega sektorja: »Žalostno je, da minister za kulturo počasi radira vrhunske nevladne organizacije, jih pa priznavata vsa Evropa in svet.«



Poleg tega pa še odgovornost za politični odvzem statusa samozaposlenega v kulturi, odgovornost za neplačevanje socialnih prispevkov samozaposlenim v kulturi in odgovornosti za retrogradno vodenje kulturne politike in suspenz socialnega dialoga. Kot nesprejemljivo je označeno stališče ministra, da je status samozaposlenega v kulturi privilegij: »Status samozaposlenega v kulturi in pravica do plačila prispevkov nikakor nista privilegij, pač pa gre za pravico, ki je določena tudi v zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo.« Kot nesprejemljiv izraz arbitrarnosti in samovolje je izpostavljen odvzem statusa samozaposlenega v kulturi Zlatanu Čordiću, sicer enemu od vidnejših protestnikov proti vladi.



Prenove medijske zakonodaje se je kulturni minister po oceni opozicije lotil brez ustrezne javne razprave in povsem brez ustreznega sodelovanja s strokovno javnostjo. Demonstracijo resničnega namena predlagane zakonodaje je vlada izvedla skozi prijem zadržanja zakonsko in pogodbeno določenih sredstev za delovanje STA, čemur minister ni nasprotoval niti se do odprtega napada na svobodno novinarstvo in neodvisno tiskovno agencijo ni javno opredeljeval.



Dolgotrajni konflikt s filmsko srenjo, v interpelaciji je opredeljen kot kulturni boj, pa je zaznamoval zastoj izplačil finančnih sredstev, namenjenih slovenskemu filmu, in to kljub dejstvu, da so bila sredstva zagotovljena že v proračunu za leti 2019 in 2020 ter v rebalansu za leto 2020.

