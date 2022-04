Dars bo med prazniki poostril nadzor nad e-vinjetami

Družba za avtoceste pričakuje, da se bodo domačim uporabnikom avtocest pridružili tudi tuji vozniki. V luči tega napovedujejo poostren nadzor nad e-vinjetami, ki so v uporabi od začetka leta. Poostren nadzor bo po besedah Darsa potekal po celotnem avtocestnem omrežju.

Kot še pojasnjujejo na Darsu, bo nadzor usmerjen v odkrivanje tako domačih kot tujih kršiteljev, ki so v pomembnem deležu v tranzitu skozi našo državo, s postanki ali brez. »Zato nadzora ne bomo izvajali zgolj na daljavo, z nadzorno opremo (stacionarnimi in prenosnimi kamerami ter mobilnimi kamerami v vozilih cestninskega nadzora), temveč tudi s preusmeritvami prometa skozi nadzorne točke (območja nekdanjih cestninskih postaj), počivališča oziroma bencinske servise ob avtocestnem omrežju. Cestninski nadzorniki ga bodo opravljali tudi na območjih mejnih prehodov ter posameznih izvozih z avtocest in hitrih cest,« razlagajo.

Vozila do 3,5 tone (v to kategorijo spadajo osebna vozila) lahko po slovenskih avtocestah z e-vinjeto vozijo neomejeno. Tovornjaki, avtobusi in druga vozila, ki tehtajo več kot 3,5 tone, pa že od aprila leta 2018 uporabljajo sistem elektronskega cestninjenja DarsGo in cestnino plačujejo po prevoženi razdalji. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kamere na portalih, stebrih in v vozilih

Sistem e-vinjet je zaživel 1. januarja, korenita sprememba pa se je zgodila februarja, ko je stekel nadzor prek stacionarnih kamer. Te so postavljene na 25 različnih portalih in 75 stebrih, so pred zagonom sistema napovedovali pri Darsu. Kamere so izmenično in različno dolgo nameščene na več lokacijah, snemajo pa registrske številke vozil, ki jih primerjajo z evidenco iz centralnega sistema. Preverjanje, ali je za posamezno registrsko številko zakupljena elektronska vinjeta, je avtomatomatizirano. Če registrske številke ni v centralnem sistemu, to velja za kršitev.

Nadzor poteka tudi s prenosno nadzorno opremo, tega pa izvajajo na nadzornih točkah, avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih in avtocestnih priključkih. Prav tako so z nadzornimi kamerami za mobilni nadzor opremljena vozila cestninskega nadzora, kar cestninskim nadzornikom omogoča nadzor med vožnjo.

Preverjanje, ali je za posamezno registrsko številko zakupljena elektronska vinjeta, je avtomatizirano. Če registrske številke ni v centralnem sistemu, to velja za kršitev. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Letos 7200 plačilnih nalogov

V okviru nadzora avtocest – izvajajo ga Dars, Furs in policija – je bilo od uvedbe e-vinjet do 11. aprila izdanih skoraj 7200 plačilnih nalogov zaradi neuporabe e-vinjet. Globa znaša 300 evrov in je prihodek državnega proračuna. Ob izdaji plačilnega naloga za cestninski prekršek Dars posebej zaračuna še e-vinjeto, in sicer za čas, ko je bil storjen cestninski prekršek, saj cestnina za registrsko označbo vozila ni bila plačana. Od kdaj je zaračunana vinjeta, je navedeno na računu, ki ga prejme storilec prekrška. Če je bil cestninski prekršek storjen na primer 2. aprila, je potem tedenska vinjeta zaračunana za sedem dni, od 2. do 8. aprila.

Na Darsu spominjajo, da je cestnina oziroma e-vinjeta plačana, če so izpolnjeni trije pogoji: veljavnost, pravilen cestninski razred ter točna registrska označba. »Uporabnike avtocestnega omrežja zato pozivamo, naj na potrdilu o nakupu e-vinjete znova preverijo registrsko označbo, za katero so kupili e-vinjeto. Registrska označba mora biti vpisana povsem enako, kot je zapisana na registrski tablici oziroma v prometnem dovoljenju, torej vključno z registracijskim območjem (za vozila, registrirana v Sloveniji torej LJ, KR, MB, CE, PO, NM, KK, GO, MS ali KP). Če uporabniki ugotovijo napako, naj nemudoma kupijo novo e-vinjeto s pravilno registrsko označbo. Nato naj pokličejo naš klicni center za cestninjenje na 01/ 518 8 350, kjer bodo uredili vračilo sorazmernega dela vrednosti e-vinjete za napačno registrsko številko,« so še dodali.