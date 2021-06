Dars pričakuje povečan promet proti morju

Ob začetku šolskih počitnic in današnjem državnem prazniku je pričakovati zastoje na glavnih prometnicah proti morju. V turistični sezoni in ob obstoječih covidnih kontrolah na mejnih prehodih je tudi ob prečkanju državne meje pričakovati daljše čakalne dobe. Več prometa je pričakovati tudi proti drugim turističnim krajem po Sloveniji.Na Darsu pričakujejo, da bo promet povečan predvsem v smeri od Avstrije in Italije proti slovenskemu in hrvaškemu primorju ter v obratni smeri.V času turistične sezone, to je od 26. junija do 5. septembra, sicer na avtocestah velja omejitev prometa vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, ob sobotah od 8. do 13. ure in ob nedeljah, praznikih ter dela prostih dnevih pa od 8. do 21. ure.Na AMZS ljudem svetujejo, da se na počitnice pripravijo. Priprava naj vključuje načrtovanje poti, preverjanje aktualnih informacij o ukrepih, povezanih z epidemijo covida-19, in pogojih za vstop v državo, v katero potujejo, ter stanja na cestah. Gneči se je mogoče izogniti z izbiro manj obremenjenih cest in mejnih prehodov, svetujejo.