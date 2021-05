Davek na azbest bo Soška dolina plačevala še leta

300.000

evrov odškodnin letno v povprečju poravna Salonit Anhovo obolelim zaradi azbesta



Azbest »okužil« prek 23.000 Slovencev

Nevenka Mlinar, zdravnica iz Deskel in prvopodpisana pod peticijo za omejitev sosežžiga v Salonitu. FOTO: Blaž Samec/Delo



Novih mezoteliomov OI ne pričakuje

Mezoteliom kot posledica uporabe azbesta v Salonitu je v Kanalu drugi najpogostejši rak. FOTO: Marko Feist



Sanacija industrijskega območja

Kje so odpadki z azbestom?

Po podatkih okoljskega ministrstva je v Sloveniji med 2005 in 2015 nastalo dobrih 163.450 ton odpadkov, ki vsebujejo azbest, največ je bilo gradbenih materialov, prek 133.000 ton pa so zavrgla gospodinjstva. Večino teh odpadkov odložimo; med 2005 in 2015 kar dobrih 127.000 ton, okrog 5800 ton smo jih skladiščili, le 4300 ton je bilo obdelanih, oddanih zbiralcem odpadkov ali izvoženih v tujino. V 2008, ko je bila sprejeta uredba o ravnanju s temi odpadki, smo jih odložili 31.000 ton, v 2015 pa štirikrat manj. V Sloveniji je še veliko poslovnih in stanovanjskih objektov ter javnih infrastrukturnih vodov z vgrajenimi azbestnimi materiali, ki se bodo kot odpadki ob rekonstrukcijah, obnovah in rušitvah pojavljali še desetletja

Na dveh bregovih

Dejan Zwitter, član uprave Salonit Anhovo: V desetih letih so v stari in novi cementarni odstranili dobrih 25.000 kvadratnih metrov azbestnih kritin in fasad. FOTO: Katja Željan

Če bi se uresničile najbolj črnoglede napovedi, bi v tem času, ko Salonit Anhovo praznuje sto let od prvega zagona peči, poleg žrtev epidemije covida preštevali še žrtve neke druge epidemije: azbestne. Kljub temu so številke o obremenjenosti okolja in ogroženosti zdravja ljudi zaradi azbesta, od leta 1981 pa tudi zaradi sosežiganja, v Soški dolini strašljive: samo v 2018 so v kanalski občini našteli 672 novih rakov, po umrljivosti pa so s 1071 smrtmi na sto tisoč prebivalcev nad slovenskim povprečjem.Glede na milijone ton azbesta, ki ga je Salonit v preteklosti vgradil v izdelke ter na 40-letno latentno dobo izbruha mezotelioma, to je agresivnega raka pljučne ali trebušne mrene, ki ga povzroča, bodo ljudje v krajih ob Soči najverjetneje obolevali in umirali še polni dve desetletji. V lokalnih ambulantah še četrt stoletja po prepovedi njegove uporabe odkrijejo 122-krat več mezotelioma kot v povprečju v vsej državi. Tudi odpadki bodo nastajali še do 2040. Davek zaradi sosežiga pa bo zdravstvena stroka najbrž ugotavljala dosti kasneje … A še prej bo morala razmejiti, katero breme je posledica uporabe azbesta in katero novodobnih onesnažil … In to naj bi bil trd oreh tudi zanjo.Ko so pred natanko sto leti v anhovski cementarni začeli uporabljati »fantastičen« azbest, niso pričakovali, da bo prav ta, tako opevani material prihodnosti, Soško dolino spremenil v eno zdravstveno najbolj prizadetih območij v Sloveniji. V Angliji so prve primere azbestoz odkrili že v 1906, v Salonitu so ga uporabljali od 1921 pa vse do 1996, ko je začel veljati zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki. Azbest »dočaka« tudi 40 let, človek, ki mu odkrijejo mezoteliom, pa komaj kakšen mesec dlje od enega leta …Po prepovedi so se v industrijskem kompleksu v Anhovem, pravijo v Salonitu danes, lotili sanacijskega programa s čiščenjem okolja. Azbest je bil vgrajen v več kot tri tisoč vrst proizvodov na lokacijah po vsej Sloveniji – poleg Anhovega še v Ljubljani, Mariboru, na Jesenicah, v Medvodah in Sodražici. Obolevnost se pojavlja povsod tod. Azbestu je bilo v Sloveniji izpostavljenih več kot 23.000 ljudi.Približno tretjina vseh primerov obolelih je v Goriški regiji, nekoliko manj kot polovica skupaj v Ljubljani in Mariboru, preostalih dvajset odstotkov je v okolici drugih krajev. Po navedbah zdravniceso v njeni ambulanti v Desklah v zadnjih dveh desetletjih odkrili 449 rakavih bolezni, 82 pacientov je zbolelo zaradi mezotelioma. Če v vsej državi letno odkrijejo štirideset mezoteliomov, jih ona v svoji ambulanti s 1700 pacienti štiri … Občina Kanal ob Soči sicer šteje okrog šest tisoč prebivalcev. Več kot 2800 ljudem v občini Kanal je država doslej priznala poklicno bolezen zaradi dela z azbestom, več kot 260 je izplačala za štiri milijone evrov odškodnin; država sicer krije 60 odstotkov nadomestila, razliko povzročitelj. Salonit po besedah člana upraveza odškodnine obolelim že leta plačuje približno 300.000 evrov letnoPo podatkih kliničnega inštituta medicine dela, prometa in športa so med 1998 in 2016 kot posledico proizvodnje v Salonitu odkrili petsto primerov azbestoze, kar je 90 odstotkov vseh slovenskih primerov, 1773 plevralnih plakov ali 95 odstotkov vseh odkritih v državi, 128 ali 68 odstotkov mezoteliomov in 65 ali 88 odstotkov vseh slovenskih primerov pljučnega raka. Še novejši so podatki registra raka, po katerih je med 2012 in 2016 v Kanaluza rakom vsako leto v povprečju na novo zbolelo 52 ljudi. Breme raka v občini Kanal je pri obeh spolih večje kot v Sloveniji in kot v goriški statistični regiji, ugotavljajo na Onkološkem inštitutuin to skoraj izključno na račun velikega bremena mezotelioma; več je tudi kožnega raka in raka debelega črevesa. Če je mezoteliom v državnem registru raka na repu seznama, je v Kanalu drugi najpogostejši rak. Po predvidevanjih Inštituta se sicer »število novo obolelih za mezoteliomom na leto v Sloveniji in Goriški regiji ne bo več povečevalo«.Na inštitutu za biokemijo že od 2006 izvajajo raziskave, povezane s pojavljanjem malignega mezotelioma. Kot je v Salonitovem glasilu zapisala, vodja laboratorija za farmakogenetiko inštituta, so v raziskavah, v katerih je sodelovalo 947 ljudi, izpostavljenih azbestu, »že našli nekatere biološke označevalce /…/, ki jih lahko preprosto določimo v krvi in bi lahko pripomogli k boljši prepoznavi oseb, ki imajo večje tveganje za razvoj bolezni, povezanih z izpostavljenostjo azbestu«. Doslej so z njihovo pomočjo odkrili mezoteliom pri treh od štirih preiskovancev, ki niso imeli še nobenih bolezenskih znakov; pri četrtem so v zgodnji fazi odkrili raka širokega črevesa.Nova cementarna Skale obratuje od 1977, proizvodnja cementa v njej pa nikoli ni bila povezana s proizvodnjo azbestno-cementnih izdelkov, pravijo v podjetju. Leta 2017 so začeli s celovitim urejanjem območja stare cementarne, s sanacijo starih objektov. Med 2010 in 2020 so, kot navaja Zwitter, v stari in novi cementarni odstranili dobrih 25.000 kvadratnih metrov azbestnih kritin in fasad.Salonit, ki ima dovoljenje za sosežig 89 vrst odpadkov in sme na leto sežgati 110.000 ton odpadkov, od teh 15.500 ton nevarnih, je v 2017 v ozračje emitiral 1925 ton onesnažil, leto kasneje dobrih 2650 ton, v 2019 pa nekaj več kot 1723 ton. V Salonitu se branijo, da kot gorivo uporabljajo »nenevarne odpadke, po podatkih za 2021 že 90 odstotkov odpadkov iz Slovenije«, od nevarnih odpadkov pa »samo odpadna olja in predstavljajo le 0,3 odstotka vseh goriv«. Energetski delež alternativnih goriv v 2019 je bil sicer 64-, v 2020 pa 59-odstoten. Zdravniki in okoljevarstveniki so v široki akciji državo lani pozvali, da v Posočju ne bi smela dovoliti nobenega dodatnega onesnaževanja. Vztrajajo tudi, naj zaostri »nesmiselno zakonodajo«, ki cementarnam, ki sosežigajo odpadke, dovoljuje nekajkrat višje emisijske mejne vrednosti kot »pravim« sežigalnicam.Prav tako pri svojem vztraja Salonit, sicer v italijansko-avstrijski lasti: okolje po njihovem ni degradirano, kakovost voda je dobra, tla so primerljiva z regijo, kakovost zraka pa boljša kot v večini krajev v Sloveniji. Zakonodajo spoštujejo v celoti, dodajajo. V zadnjih petnajstih letih so v posodobitve investirali 150 milijonov evrov, s čimer so zmanjšali emisije hrupa, prahu in CO2 in so danes ena tehnološko najsodobnejših in najučinkovitejših linij za proizvodnjo cementa v Evropi. Tudi v bodoče, so se zavezali, bodo skrbeli za to, da zmanjšajo vpliv cementarne na okolje. Vpliva na zdravje ljudi žal ni mogoče popraviti …