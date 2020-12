Delež pozitivnih PCR testov je 32,1 odstotka

V Sloveniji so v torek opravili 13.166 testov, ki so potrdili 2.410 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 18,3 odstotka.Po podatkih, ki jih je vlada objavila na twitterju, so opravili 5764 PCR testov, potrdili so 1848 okužb. Delež pozitivnih PCR testov je tako znašal 32,1 odstotka, kar je skoraj pet odstotnih točk več kot v ponedeljek.Opravili so tudi 7.402 hitrih antigenskih testov (HAT), med katerimi jih je bilo pozitivnih 562 oziroma 7,6 odstotkov (0,4 odstotne točke manj kot dan prej).Zaradi covida je hospitaliziranih 1170 ljudi, od tega so 203 osebe v intenzivni enoti. IVčeraj je umrlo 34 ljudim, navaja vlada.