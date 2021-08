Delež pozitivnih v ponedeljek 15,5-odstoten

V ponedeljek so v Sloveniji opravili 2058 testov PCR na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 318 okužb, kar je največ po 1. juniju, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).



Delež pozitivnih testov je znašal 15,5 odstotkov. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 198, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa 107. Delež pozitivnih testov je bil tako za 8,5 odstotne točke višji kot dan prej. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov se je povečalo za 13, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa za sedem.



Po oceni NIJZ je v državi trenutno 2314 aktivnih okužb, kar je 139 več kot dan prej. V ponedeljek so opravili tudi 28.505 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, katerih pozitivne rezultate potrjujejo še s PCR-testiranjem. Z novim koronavirusom se je letos do 12. avgusta sicer okužilo 135.420 ljudi, ki niso bili cepljeni.



Zadnje poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) sledenja različicam novega koronavirusa kaže, da so v Sloveniji doslej potrdili 1264 primerov različice delta. V zadnjem obdobju, od 1. do 8. avgusta, so potrdili 403 primere, kar predstavlja 99 odstotkov sekvenciranih vzorcev. V zadnjem obdobju po potrjenih primerih različice delta izstopajo tri statistične regije. V Podravju so v zadnjem obdobju potrdili 99 različic delta, 72 v obalnokraški regiji, 60 v savinjski regiji.

Delta različica je bolj nalezljiva kot ostale različice, zato tudi v NLZOH pozivajo vse prebivalce, ki še niso polno cepljeni, naj to storijo čim prej, saj polno cepljeni razvijejo visoko zaščito tudi proti tej različici.

Pri šestih osebah odkrili beta različico

V NLZOH so med 11.007 vzorci iz letošnjega leta zaznali 67 različic novega koronavirusa. Alfa različico (angleška) so doslej zaznali v 5099 vzorcih, od tega v zadnji seriji sekvenciranja v NLZOH poročajo o treh primerih. V zadnji seriji sekvenciranja so potrdili še en primer različice C.36.3, do zdaj so tako potrdil 11 primerov te različice.



Beta različico (južnoafriška) so doslej potrdili pri šestih osebah, prav tako pri šestih osebah gama (brazilska) različico. V obdobju od 1. do 8. avgusta beta in gama različic niso potrdili. Eta različico (nigerijska) so doslej potrdili pri 25 osebah iz petih različnih regij, največ iz gorenjske regije. V zadnji seriji sekvenciranja primerov eta različice niso potrdili.

