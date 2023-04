Delo cenijo, a prednost dajejo življenju

V nadaljevanju preberite:

Kljub ugodnim trendom na trgu dela pa po oceni Zavoda RS za zaposlovanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem ostajajo velika in se še poglabljajo. Dobra polovica delodajalcev tudi v prihodnje pričakuje težave pri iskanju kadra. Z zmanjševanjem brezposelnosti, pravijo na Zavodu, se slabša struktura brezposelnih, med katerimi ostaja več ranljivih skupin. Med njimi so tudi mladi, ki »zaradi pomanjkanja (formalnih) izkušenj pogosto težko najdejo ustrezno zaposlitev, pri tem pa pogosto delajo v prekarnih oziroma fleksibilnih zaposlitvah, zato so ob nastopu krize običajno prvi, ki izgubijo zaposlitev«.