Delo in plebiscit

Uredništvo Dela že od oktobra izvaja poseben projekt ob 30. obletnici rojstva države, in sicer pod sloganom, ki ga je Delo pridobilo ob začetku plebiscitarnih dejanj – samostojen časnik za samostojno Slovenijo.

Plebiscit za samostojnost države Slovenije je zagotovo eden najbolj prelomnih trenutkov v vsej zgodovini Slovenije. V Delovi posebni prilogi se bomo plebiscita spomnili z vrsto člankov in pogovorov, ki naj bi vam približali tisti čas in se tudi spraševali, kaj se je v Sloveniji spremenilo od takrat.piše prav o tem, ali se zgodovina ponavlja, medtem ko, nekdanji tajnikgovori o svojem odnosu z enim od tvorcev samostojne Slovenije.nam je razkril, kako je pravzaprav na televiziji prišlo do poenotenja slovenskih strank pri sprejemanju zakona o plebiscitu.se spominja sprememb iz osemdesetih let,piše o novih družbenih gibanjih, alternativni kulturi in začetku demokratizacijskih postopkov v takratni Sloveniji.pojasnjuje gospodarske razmere,inpa razlagata svoje poglede na čas, ki bo vsem ostal v spominu.Plebiscit za samostojnost države Slovenije je bil izveden v nedeljo, 23. decembra 1990, in se ga je udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev, med katerimi je ZA samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 88,2 % vseh volivcev oz. 95 % tistih, ki so se udeležili plebiscita. Rezultat je sprožil med Slovenci veliko navdušenje. S tem aktom narodne samoodločbe je bil postavljentemelj za poznejšo državno osamosvojitev Slovenije.Pot do plebiscita in potem razglasitve samostojne države je bila izjemno dinamična, polna neznank in negotovosti, kar se je odražalo tudi v tedanjem političnem dogajanju v Sloveniji. Odločitev za plebiscit je bila po eni strani posledica razmer, ki so vladale v tedanji Jugoslaviji, zaradi česar Sloveniji niti ni preostalo nič drugega, kot da izbere samostojno pot, po drugi strani pa je že ves čas burnih osemdesetih let, v času tako imenovane demokratizacije tedanje Slovenije, globoko pod tlemi vseh takratnih družbenih in političnih gibanj tlela želja po samostojni državi, ko so se prebivalci Slovenije odločali o samostojni in neodvisni Sloveniji.