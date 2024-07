Demokracijo je izrinila plutokracija

Minulo nedeljo je v Franciji na parlamentarnih volitvah presenetljivo – glede na rezultate prvega kroga – zmagala levica. Dogodek je sledil zmagi laburistov v Veliki Britaniji, lahko pa rečemo tudi drugače, britanski konservativci so silovito izgubili, gre za enega najhujših porazov v zgodovini te stranke, je dejal Ali Žerdin.

»Na Zahodu nič novega«, je oba rezultata ocenil Janez Markeš in s tem sprožil Žerdinovo čudenje. »(Britanski sociolog, op. p.) Anthony Giddens je bil ideolog tretje poti, ki jo je zagrabil Tony Blair. Hoteli so narediti spravo med pretnjo komunizma, ki je radikalna oblika socialne pravičnosti, in tem, kar je liberalizem zamočil. Kaj je iz tega nastalo? Torijci so v štirinajstletni vladavini pripeljali najbolj radikalno in najbolj, oproščam se izrazu, svinjsko obliko neoliberalizma, popolno podrejenost ZDA, v katerih je kapital popolnoma podivjal. Kako, lahko opazujemo v Gazi, kjer genocid prehaja v sklepno fazo,« je svojo trditev pojasnil Markeš in spomnil na intervju britanskega poslanca Jeremyja Corbina za Delo, v katerem je ta napovedal, da bodo laburisti zmagali, potem pa ne bodo vedeli, kaj s tem početi.

Markeš je spomnil na intervju britanskega poslanca Jeremyja Corbina za Delo, v katerem je ta napovedal, da bodo laburisti v Veliki Britaniji zmagali, potem pa ne bodo vedeli, kaj s tem početi. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Zgodilo se je ogorčenje nad torijci, ne pritrjevanje laburizmu, in to je učinek večinskega sistema – nekoga kaznuješ, nagradiš drugega,« je nadaljeval Markeš. To je po njegovih besedah deloma rešilo tudi Francijo. »Ta je v prvem krogu zasledovala logiko večinskega sistema, se pravi desnica bo porazila Macrona. Potem pa je vdrla in zmagala logika proporcionalnega sistema. Ta je sestavil zmago, ki pa ni zmaga ene politične grupacije – levice.«

Čeprav če pogledamo Francijo, vidimo, da ima skrajna desnica v tem sklicu nacionalne skupščine bistveno večje število poslancev kot v sklicu 2020-2022, je pripomnil Žerdin. »Marine Le Pen je lepo rekla, to ni poraz, ampak samo odlog do leta 2027, ko bo Macron spet sestopil s trona in bom jaz kandidirala in postala predsednica Francije. V tem je zelo jasna, zelo odločena in tako rekoč zmagovito potrpežljiva,« je prepričan Markeš. Takšna logika desnic se po njegovih besedah krepi po vsem svetu, trende pa narekujejo ZDA, ki se približujejo predsedniškim volitvam.

Žerdin še vedno upa, da bo na njih zmagal Biden, četudi je »katastrofalen« kandidat. Markeš pa dopušča možnost zmage Trumpa. Po drugi strani pa meni, da bi na volitvah zanesljivo zmagala Michelle Obama, če bi kandidirala, vendar ob tem dvomi, da bi kapital to dovolil. »Kapital je tisti, ki nominira. Nimamo več demokracije, pač pa plutokracijo.«

Več poslušajte v videu.