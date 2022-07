Desnica ima svojega kandidata, levica se še išče

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji zunanji minister in poslanec SDS Anže Logar je tudi uradno napovedal svojo kandidaturo. Najmočnejši kandidat desnice na letošnjih predsedniških volitvah bo kandidiral s podpisi volivcev, a ima tudi podporo svoje stranke. Bo imel tudi podporo NSi? Na to vprašanje včeraj v stranki še niso jasno odgovorili. A prav od te odločitve in od odločitve SD in Levice, ali bosta ponudili svojega kandidata, bi lahko bil odvisen uspeh Logarja.