Desus bo zmerna opozicija

Celoten članek lahko preberete po ogledu videa .

Predvajajte video in nadaljujte z branjem članka.



Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Po izvršnem odboru Desusa, na katerem je bila tudi četverica poslancev, njihov predsednik Karl Erjavec napoveduje, da bodo odslej zmerna opozicija, kar po njegovih besedah pomeni, da bodo podprli vse vladne projekte, dobre za upokojence. »Ne bomo pa podpirali predlogov, ki so ideološki in niso demokratični,« je še napovedal Erjavec, a v nadaljevanju nakazal možnost, da se bodo v poslanski skupini še naprej posamično odločali po svoji vesti.



V prihodnje Desus in njegovi poslanci naj ne bi sodelovali v okviru Koalicije ustavnega loka (Kul) – to naj bi potrdili tudi še na svetu stranke –, prav tako pa naj ne bi podpisali sporazuma o sodelovanju z vlado, h kateremu jih vabi predsednik vlade Janez Janša. »Pogovorili smo se, kakšen status ima Desus, poslanci stranke pa so pač sprejeli odločitve organov stranke,« je Karl Erjavec komentiral pogovore s poslanci, ki ga v večini niso podpirali pri njegovem poskusu zamenjave Janeza Janša.



Z izjemo vzdržanega Jurija Lepa so poslanci Desusa potrdili tudi novega zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja in v podobnem neenotnem slogu bodo najverjetneje glasovali ob prihajajočih interpelacijah zoper ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja, šolsko ministrico Simono Kustec in kulturnega ministra Vaska Simonitija.



»Povedal sem mu, da minister za kmetijstvo ne more ostati minister v kvoti Desusa, mu pa prepuščamo, da se sam odloči, kakšno vlado si želi in kdo naj opravlja delo ministra za kmetijstvo,« pa je pogovor s predsednikom vlade glede Jožeta Podgorška povzel Karl Erjavec in nadaljeval, da te funkcije ne more več opravljati kot član Desusa. Če bo ostal na položaju, bo v kvoti katere od drugih koalicijskih strank ali pa kot strokovnjak, ki ga je izbral predsednik vlade. V tem primeru bo Desus po besedah njihovega predsednika ugotovil, da je Podgoršku prenehalo članstvo v stranki.