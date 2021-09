Desus po tridesetih letih pred stečajem

V nadaljevanju preberite: Prihodnji tedni bodo pomembni za usodo Desusa. Predsednik Ljubo Jasnič vztraja, da je bil na petkovi klavzuri stranke med potrjenimi stališči, ki so jih zapisali po večurnem pogovoru, tudi poziv k odstopu poslancev. Jasnič napoveduje sklic vodstva stranke in pogovor s predsedniki pokrajinskih odborov. Predvidoma v torek prihodnji teden, ko naj bi bila sklicana tudi izvršni odbor in svet stranke, bo zgodbo končal. Razmere se očitno približujejo vrelišču. To kaže tudi izjava Branka Simonoviča, ki nam je včeraj zaupal, da obstaja zelo velika verjetnost, da bo iz Desusa izstopil. Ali bo izstopil sam ali morebiti vsi trije, ni jasno.

Prihodnji tedni bodo pomembni za usodo Desusa. Predsednikvztraja, da je bil na petkovi klavzuri stranke med potrjenimi stališči, ki so jih zapisali po večurnem pogovoru, tudi poziv k odstopu poslancev. Jasnič napoveduje sklic vodstva stranke in pogovor s predsedniki pokrajinskih odborov. Predvidoma v torek prihodnji teden, ko naj bi bila sklicana tudi izvršni odbor in svet stranke, bo zgodbo končal.»Treba se je opredeliti do stališč, ki so bila potrjena in zapisana na klavzuri. Zadevo bom tako ali drugače sklenil,« napoveduje predsednik stranke. V Desusu so razmere očitno kaotične, saj sta v soboto podpredsednica strankein predsednik sveta Desusa Anton Urh zanikala Jasničeve trditve, da je bilo na klavzuri sprejeto stališče, da se poslanceinpozove k odstopu.Razmere se očitno približujejo vrelišču. To kaže tudi izjava Branka Simonoviča, ki nam je včeraj zaupal, da obstaja zelo velika verjetnost, da bo iz Desusa izstopil. Ali bo izstopil sam ali morebiti vsi trije, ni jasno. Danes se bodo po naših informacijah poslanci sešli, na sestanku naj bi sodeloval tudi predsednik sveta, medtem ko predsednika Ljuba Jasniča na tem sestanku ne bo.Urh ni naklonjen izključevanju poslancev. To je javno zatrdil že večkrat, ker da so poslanci dobili mandat na volitvah, drugi, tudi člani sveta stranke, pa so na svoje funkcije prišli prek članske pristopnice, zato o odpoklicu ne morejo odločati. »Nobenih sklepov klavzure ni bilo na to temo, pač pa le razprave posameznikov, in samo eden je zahteval odstop poslancev. Stranka Desus ne bo ostala brez poslancev, to je dezinformacija. Poslanci bodo ostali in tudi Desus bo sodeloval s poslanci in parlamentom, tako da bo ostal parlamentarna stranka,« trdi Urh.Za stališčem, da se je treba znebiti z Janezom Janšo kontaminiranih poslancev, stoji ocena, da bi si lahko na volitvah Desus le tako lahko zagotovil prestop parlamentarnega praga; nadaljevanje sedanjega sedenja na dveh stolih v »zmerni opoziciji« pa da je za stranko pogubno.»Vse bolj se kaže, da je bil Desus. Od njegove menjave je šlo s stranko le še navzdol. Kar gledamo zdaj, ni pogreb te stranke, ampak sedmina, nekateri v trenutnem predsedniku vidijo stečajnega upravitelja. Poslanci so izdali volivce, obdobje z Aleksandro Pivec je skrhalo ugled stranke v javnosti, odhod članov in celih odborov k neposredni konkurenci v SAB Alenke Bratušek pa pomeni dejanski razpad stranke oziroma, če ostanem pri primerjavi s sedmino, delitev dediščine. Pričakovati je, da se bo k dedovanju priglasil še kdo,« je prepričan politični komentatoriz Valicona.Poslanci bodo šli v pokoj, napoveduje, Desus pa bo na naslednjih volitvah ostal pred vrati parlamenta. Če bo SAB nadaljeval taktiko prevzemov, lahko v javnomnenjskih anketah po njegovi oceni kmalu dohiti LMŠ, ki da je bolj ali manj zgrajen le na nastopanju Marjana Šarca v medijih.