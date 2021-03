Die Presse o Janši: Srditi človek iz Ljubljane

Slog in vsebina tvitanja slovenska predsednika vlade Janeza Janše dobiva vse več pozornosti na evropski ravni pred slovenskim predsedovanjem svetu EU v drugi polovici leta. V članku z zelo pomenljivim naslovom Slovenski pacient je ugledni dunajski časnik zapisal, da na evropski ravni narašča »nemir pred srditim človekom iz Ljubljane«.



Pri Die Presse se po napadih na medije in evropske politike sprašujejo, koliko je pri Janši sploh še ostalo državniškega. »Pomiri se. Nisi več vodja kolonialne sile. Niti Slovenija ni Kongo,« je Janša pred dnevi na twitterju zabrusil Guyju Verhofstadtu, nekdanjemu vodji liberalcev Alde v evropskem parlamentu. Takšni konflikti, ki jih sproža Janša, imajo po oceni bruseljskega dopisnika časnika skrb vzbujajoče ozadje, ki zadeva celotno Evropo.



»Napade na slovenske novinarje, ki mu niso po volji, je Janša dvignil na evropski nivo,« ugotavlja Die Presse. Vse to skrbi evropsko komisijo iz treh razlogov. Prvi zadeva slovensko predsedovanje svetu EU, ki se bo začelo čez nekaj mescev. »Prepirljivega šefa vlade na čelu predsedujoče države, ki ima poleg tega nezdrav odnos do kritičnih medijev, EU sredi koronakrize ne potrebuje.«



Drugi razlog za skrb je Evropska ljudska stranka (EPP), katere član je Janša. Po odhodu madžarskih avtoritarnih nacionalnih konservativcev Fidesz iz EPP obstaja možnost, da jim bo sledil Janša s SDS. Kot tretje pa se v Bruslju sprašujejo, ali je Slovenija po Madžarski in Poljski tretja država EU, kjer vlada odpravlja državljanska pravice in neodvisni nadzor nad vlado.

