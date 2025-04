Pogosta raba tehnologij vodi v digitalno utrujenost

V nadaljevanju preberite:

Mednarodne raziskave kažejo povečanje odstotka bolniških odsotnosti, povezanih s stresom in psihičnimi težavami, ki so pogosto posledica hitrega tempa dela in stalne dosegljivosti. Tudi v Sloveniji bolniški stalež zaradi duševnih in vedenjskih motenj z leti narašča. Po vzrokih zaradi odsotnosti je ta skupina bolezni na četrtem mestu – pogosteje pri ženskah kot pri moških. V primerjavi števila izgubljenih koledarskih dni na zaposlenega zaradi duševnih in vedenjskih motenj v Sloveniji med letoma 2014 in 2023 ugotavljamo, da je ta kazalnik pri ženskah narasel za 50 odstotkov, z 1,2 koledarskega dne na zaposlenega na 1,6, pri moških pa nekoliko manj – z 0,6 na 0,8 koledarskega dne.

Še bolj drastično narašča bolniški stalež zaradi mišično-skeletnih boleznih, ki ni vedno vezan samo na večje fizične obremenitve, saj porast zaznavamo tudi med zaposlenimi, ki opravljajo pretežno sedeče delo. Pogosto se namreč tudi statične obremenitve v kombinaciji s stresom manifestirajo kot bolečine v hrbtenici, sklepih …