Digitalna nomadka pandemijo izkoristila v svoj prid

Sprva je v Ljubljani študirala kemijo, a Izabela Baša Perša je kmalu spoznala, da je za tak študij in poklicno pot »preveč ekstrovertirana«. Preselila se je na Dunaj in se vpisala na študij ekonomije in menedžmenta. »V resnici me je vedno zanimalo poslovanje,« je pojasnila.

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Sprva je v Ljubljani študirala kemijo, a Izabela Baša Perša je kmalu spoznala, da je za tak študij in poklicno pot »preveč ekstrovertirana«. Preselila se je na Dunaj in se vpisala na študij ekonomije in menedžmenta. »V resnici me je vedno zanimalo poslovanje,« je pojasnila.

Izabela Baša Perša FOTO: Osebni arhiv

Izabela Baša Perša Na Dunaju je doštudirala ekonomijo in menedžment, nato pa se specializirala za organizacijo dogodkov in odprla svoje podjetje. Med pandemijo je bila pionirka na področju organizacije digitalnih in hibridnih dogodkov na območju Avstrije, kmalu pa tudi širše. Zadnje mesece živi nomadsko življenje in dogodke organizira s sredozemskih in tajskih plaž.

Med študijem se je najprej preživljala z delom v gostinstvu, nato pa je leta 2018 dobila pripravništvo na področju vodenja dogodkov. Kot pripravnica je sodelovala pri organizaciji konference WeAreDevelopers, ene največjih konferenc za informacijsko tehnologijo v Evropi, na kateri je sodelovalo okoli osem tisoč strokovnjakov, inovatorjev in programerjev. »Bila sem odgovorna za 250 prostovoljcev, ki so podpirali organizacijo logistike, postrežbo, varnost, registracijo, pravzaprav celoten potek konference,« je pojasnila. Kljub temu da tri dni, kolikor je trajala konferenca, ni imela časa zares spati, je izjemno uživala v delu z mladimi z vsega sveta. Izkušnja organiziranja tega velikanskega dogodka jo je prepričala, da naredi kariero na področju vodenja dogodkov. »Tako se je začela moja ljubezen do vodenja dogodkov,« je opisala sogovornica.

Februarja leta 2020 je registrirala svoje podjetje za organizacijo dogodkov Rockin' events. Le mesec dni pozneje je prišla pandemija in Evropa se je ustavila. Zaradi covidnih ukrepov so bili vsi dogodki čez noč odpovedani. »Znašla sem se pred vprašanjem, kaj zdaj? Naj zaprem podjetje?« A namesto tega se je odločila, da se bo preusmerila iz organizacije fizičnih dogodkov v organizacijo digitalnih in hibridnih.

Iskanje novih oblik

Nov način organizacije dogodkov, ki je zacvetel med pandemijo, je povsem drugačen od običajnega. »Ni bilo več treba najemati dvoran, iskati strežbe, skrbeti za varnost … Sprva sem imela težave navaditi se na delo, ki je bolj kakor na organizacijo dogodkov spominjalo na televizijsko produkcijo,« je povedala.

Ko je spoznala, da lahko brez težav organizira dogodke, ne le v digitalni, temveč tudi v fizični obliki, prek svojega prenosnika s katere koli plaže, se je odločila, da bo na Dunaju le še bolj poredko.

Vsak format dogodka zahteva drugačen pristop. Pri digitalnih dogodkih je največji izziv, kako narediti konferenco zanimivo za gledalca. »Ljudje pri poslušanju prek spleta hitro izgubijo pozornost in se posvetijo drugim stvarem, zato je treba veliko pozornosti posvetiti načinom, kako občinstvo pritegniti nazaj pred zaslon,« je pojasnila. V ta namen za popestritev konferenc poskrbi za glasbeni program, ključni so posebej izobraženi moderatorji, ogromno časa pa nameni za učenje govorcev na konferenci, kako naj kar najbolj zanimivo predstavljajo svoje ideje prek spleta. Po dveh letih izkušenj ugotavlja, da najraje organizira hibridne dogodke, kjer je nekaj nastopajočih v živo, vendar se vse skupaj prenaša prek spleta poslušalcem po vsem svetu.

»Do začetka pandemije pravzaprav skoraj nihče ni imel izkušenj z organizacijo tovrstnih dogodkov, saj so vse do pomladi leta 2020 obstajali zgolj organizatorji fizičnih dogodkov,« je pojasnila. Že na začetku pandemije se je povezala s startup podjetjem The female factor, ki mladim ženskam pomaga pri gradnji kariere. Z njimi je organizirala eksperimentalno konferenco, povabila petdeset govorcev in vse skupaj prenašala prek spleta. »Kar naenkrat so se dogodkov, ki sem jih organizirala, začeli udeleževati ljudje iz Azije in Amerike, ne več le iz okolice Dunaja,« je opisala Baša Perševa, navdušena nad novimi možnostmi, ki so se pojavile med pandemijo. Lani je z njimi organizirala eno največjih hibridnih konferenc na svetu. Dogajanje je hkrati potekalo na odrih v New Yorku, na Dunaju, v Dubaju, Singapurju in na spletu.

Splet ji omogoča delo s plaž. FOTO: Osebni arhiv

Po organizaciji nekaj tovrstnih dogodkov je Izabelo Baša Perša in njene organizacijske sposobnosti poznalo že dovolj ljudi, da so »naročila kar letela«. »Še vedno si nisem postavila svoje spletne strani,« je dejala organizatorka, ki več kot dovolj naročil dobi zgolj zaradi priporočil zadovoljnih strank. V svoji kratki profesionalni karieri je tako organizirala dogodke za zveneča imena, kot sta BankAustria in revija Forbes, na njenih konferencah pa so nastopale znane osebe, od avstrijskega predsednika Alexandra Van der Bellna, soustanovitelja Appla Steva Wozniaka do šahovskega velemojstra Garija Kasparova in britanske pop pevke Rite Ore.

Konkurence se ne boji. »Doslej še nobenega naročila nisem izgubila zaradi konkurenčne ponudbe, prej obratno, s konkurenco sodelujemo,« je razložila. Pozna večino preostalih organizatorjev dogodkov na tem področju in se z njimi dobro razume. Pogosto celo zaposlujejo drug drugega. »Dogodkov, ki vključujejo na desettisoče ljudi, ne more organizirati en sam. Če kdo od nas dobi takšno naročilo, pokliče še preostale in naredimo skupno ekipo; nismo konkurenca, ampak sodelavci.«

Digitalno nomadstvo

Organizacija dogodkov za večino ljudi predstavlja najbolj stresno delo, a sogovornico prav to veseli. »Tiste tri ali štiri dni trajanja dogodka je celotna ekipa pod takim pritiskom, da le takrat resnično spoznaš svoje sodelavce in se lahko zares spoprijateljiš z njimi,« je nadaljevala organizatorka, ki je na tak način spoznala tudi svojega partnerja. Vendar pa tudi ona ni imuna za tako hude pritiske. Kmalu po ustanovitvi svojega podjetja je zaradi izgorelosti končala v bolnišnici. »Zdaj zelo pazim, da svojemu delu postavljam meje, zaprem računalnik in si vzamem čas zase,« je poudarila.

Na delovnem mestu. FOTO: Osebni arhiv

Veliko je sodelovala s podjetjem, ki je organiziralo zgolj povsem spletne dogodke, zato je po več mesecev ni nič vezalo na Dunaj. Lani je tako prvič zaživela življenje digitalnega nomada in se selila po sredozemskih obalah. Ko je spoznala, da lahko brez težav organizira dogodke, ne le v digitalni, temveč tudi v fizični obliki, prek svojega prenosnika s katere koli plaže, se je odločila, da bo na Dunaju le še bolj poredko. Mrzla evropska zima jo je pregnala v jugovzhodno Azijo, kjer se je nazadnje za več mesecev ustalila na otočku Koh Phangan, priljubljeni bazi digitalnih nomadov na Tajskem.

Čeprav so pandemični ukrepi, ki so omejevali druženje in gibanje, do nadaljnjega zgodovina, pa se ni bati, da bi odklenkalo tudi novim oblikam dogodkov, ki so zaradi teh ukrepov nastali. Kljub temu da je, kot pravi Izabela Baša Perša, očitno, da so ljudje močno pogrešali fizične dogodke, so podjetja ugotovila, da je zanje veliko ceneje, če lahko govore udeležencev prenašajo prek spleta.