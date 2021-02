Dijaki z odklopom bojkotirali pouk na daljavo

Kakšno odpiranje?

Lažni pozitivni testi velika težava

Predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj je dejala, se je v vrtce, ki so bili prejšnji teden še v črnih regijah, vrnilo povprečno 63 odstotkov otrok, v ostalih regijah pa 78 odstotkov. Večina otrok je bila vrnitve vesela, pri mlajših je bilo tudi nekaj stisk. Največjo težavo pa povzročajo lažno pozitivni na hitrem testiranju, je dejala Bogatajeva: »Že tako je nekaj zaposlenih odsotnih zaradi bolniških in varstva otrok. Primernega kadra na trgu ni več, pomoč iščemo pri študentih in preko javnih del. Na tak način testiranja ne moremo več pristajati, naj testirajo le s korektnimi testi. Dodaten problem pa je, da ni več brezplačnega vrtca za tiste, ki otroka obdržijo doma. Tako pa zdaj otroke pripeljejo v vrtec tudi posamezni starši, ki so sami pozitivni.«

Veliko dijakov se včeraj protestno ni udeležilo videokonferenc, podprli so jih številni ravnatelji in učitelji. Niso pa se protesta udeležili vsi, ponekod je pouk na daljavo potekal nemoteno. Kako in kdaj bi se dijaki ter učenci višjih razredov osnovnih šol spet vrnili v šole, bo odločila vlada, o tem bodo razpravljali že danes.»Nismo se pridružili pouku na daljavo, v času pouka smo na elektronsko pošto ministrstva za izobraževanje in vlade pošiljali dopise, v katerih smo opozorili na težave in zakaj sploh bojkotiramo pouk. Pričakujemo, da vlada izobraževanje spet vrne na prioritetno listo sproščanja ukrepov in da nam vsi pristojni zagotovijo varno vračanje v šolske klopi, hkrati pa smo opozorili na primanjkljaj kulturnega dialoga iz njihove strani,« je dejala podpredsednica Dijaške skupnosti Gimnazije Celje – CenterBojkot so pripravili v iniciativi Zahtevamo šolo, potem ko se prejšnji teden niso mogli sestati s predstavniki ministrstva, da bi jim predstavili zahteve po vrnitvi maturantov v šole skupaj z učenci prve triade in najpozneje 1. marca ter dodatne prilagoditve mature. Predsednica Dijaške organizacije Slovenije (DOS)nam je po sinočnjem sestanku z ministricopovedala, da dodatnih prilagoditev mature ne bo. Ali bodo bojkot v iniciativi Zahtevamo šolo nadaljevali, še ne vedo. V DOS se bojkotu niso pridružili; kot je že prejšnji teden dejala Kalinova, so dijaki namreč precej razklani. Po anketi, ki jo je rešilo več kot 17.000 dijakov (vseh je več kot 70.000) in ki so jo pripravili v DOS, jih 45 odstotkov noče v šolo.Ker je celotna država v oranžni fazi, so ravnatelji, ki so se včeraj srečali z ministrico Simono Kustec, pričakovali napoved vračanja v šole. A o vseh ukrepih sproščanja bo tudi tokrat odločala vlada, ministrstvo za zdravje mora odgovoriti še na vprašanje, ali bo obvezno tudi testiranje (polnoletnih) dijakov, ki ga predlagajo nekateri ravnatelji. Ker si vrnitve v šole ne želi skoraj polovica dijakov, se v DOS sprašujejo, ali jim bo omogočena izbirnost, da bi torej tisti, ki si to želijo, lahko ostali doma, želijo tudi odgovore glede prevozov.Prvo sproščanje za srednje šole naj bi bilo po modelu C, da bi se najprej vrnili dijaki zaključnih letnikov. Se bodo pa danes dopoldne z ministrico sestali ravnatelji osnovnih šol, saj se morajo pogovoriti o ukrepih NIJZ, ki jih čakajo, ko se bodo šole odprle. Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevje dejal, da že ob odpiranju šol za četrti in peti razred mehurčkov ne bi mogli vzdrževati: »Problematični so celotni sklopi programa, govorim predvsem o neobveznih in obveznih izbirnih predmetih, športu. Uradnih navodil, kako naj to izvedemo, ne da bi se skupine mešale, nimamo. Poleg tega je zdaj neuradno znano, da nacionalna preverjanja znanja (NPZ) bodo in sem zelo proti. Ne vidim namreč nobenega strokovnega razloga za to. Lani so NPZ odpadli, pa smo bili dva meseca brez pouka v živo, letos pa so že štirje meseci brez!«Pečan je opozoril še na problem lažno pozitivnih testov, ki zelo otežujejo delo v šolah. Včeraj je bilo takih primerov spet kar nekaj, v velenjski Osnovni šoli Livada je bilo na hitrem testiranju od 41 zaposlenih kar dvajset pozitivnih. Ravnateljicaje dejala, da so morali pouk takoj drugače organizirati, tudi starše so prosili, da bi po otroke prišli čim prej. Zaposlene, ki so bili pozitivni, so testirali s testi PCR, 18 jih je bilo negativnih, dva se bosta s testom PCR testirala danes. Pouk za prvo triletje bo tako danes v šoli.