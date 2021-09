Dikaučič osumljen davčne utaje, sodišče še odloča o zahtevi tožilstva

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Minister za pravosodjeje osumljen davčne zatajitve in ponarejanja poslovnih listin, poroča spletni portal 24ur . Kot navaja, je Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti že avgusta 2020 vložilo zahtevo za preiskavo na murskosoboško okrožno sodišče, ki pa še do danes o njej ni odločilo. Minister za pravosodje sicer očitke zavrača.Dikaučič naj bi bil po poročanju spletnega portala osumljen kot odgovorna oseba družb BGA s sedežem v Gornji Bistrici in Prevozi Žižek v stečaju. V predkazenskem postopku so menda ugotovili, da se je družba Prevozi Žižek izognila plačilu davka na dodano vrednost pri prodaji blaga družbi BGA.Z lažno dokumentacijo o preprodaji blaga so domnevno prikazali, da je bilo to prodano v drugo državo, in sicer družbi WEST Alpine iz Hrvaške ter da ga je družba BGA po preprodaji kupila od družbe West Alpine Leipzig iz Nemčije. Vendar zbrana dokumentacija o preprodaji in prevozih iz drugih držav po poročanju portala 24ur ni bila verodostojna. Zaradi izognitve davčnim obveznostim naj bi bil državni proračun tako oškodovan za 52.000 evrov.Tožilstvo v Murski Soboti je po neuradnih informacijah portala bosansko tožilstvo zaprosilo, naj zbere obvestila od njihovega državljana.Na tožilstvu so za portal potrdili, da so 25. avgusta 2017 prejeli kazensko ovadbo finančne uprave proti Dikaučiču, in sicer zaradi suma storitve kaznivih dejanj davčne zatajitve, ponareditve ali uničenja poslovnih listin ter ponarejanja listin.