Dilema, koga podpreti po odhodu Marte Kos

Svet stranke Gibanja Svoboda bo v četrtek razpravljal o prihodnjih potezah po tem, ko je njihova kandidatka za predsednico republike Marta Kos izstopila iz igre. Robert Golob želi slišati mnenja članov sveta o tem, ali podpreti koga od obstoječih kandidatov ali pa pustiti vrata nekoliko bolj odprta in sprejeti načelno stališče, da so naklonjeni kandidatom, s katerimi delijo enake vrednote. Takšna sta dva oziroma morda trije. Kdo so to? Kako potekajo v stranki, ki je brez lokalne mreže, priprave na lokalne volitve?