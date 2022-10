Bešič Loredan: Smo blizu dogovora s sindikati

Predstavniki sindikata Fides in vladne pogajalske skupine so danes ponovno sedli za pogajalsko mizo. To je bilo tretje srečanje po napovedi zdravniške stavke, ki se bo začela prihodnjo sredo, če jim do takrat ne uspe skleniti dogovora. Po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana so imeli danes konstruktivne pogovore in so blizu dogovoru.

Uradno o vladni ponudbi zdravnikom in zobozdravnikom tako ni znanega veliko. Minister je bil jasen le v izjavah, da je za vlado zahteva zdravništva po izstopu iz enotnega plačnega sistema nesprejemljiva, pa tudi da je treba popraviti plačna razmerja, ki so nastala z dvigom plač delu medicinskih sester po novembra lani sprejetem sporazumu.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan in ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik o poteku pogajanj z zaposlenimi v zdravstvu:

Sanja Ajanović Hovnik je ponovila, kar so povedali že včeraj, da je bila sklenjena prva faza centralnih pogajanj, katerih so se udeleževali vsi sindikati javnega sektorja. Dodatno, kar so se dogovorili, je konsenz z vsemi sindikati, da vlada realizira vse dogovore iz preteklosti in v luči odprave nesorazmerij, ki so nastala novembra s podpisom dogovora, da se pogovarjajo o odpravi nesorazmerij in se dogovorijo o tem, kako bodo plače obravnavali v prihodnje.

»V luči pogajanj, ki še tečejo, predvsem s sindikati zdravstva in socialnega varstva, ugotavljamo, da je novembra podpisani dogovor, ki je bil delno realiziran, povzročil veliko škode, da bi bilo treba premisliti, da bi koga ovadili z odškodninsko oziroma kazensko odgovornostjo. Plačne skupine, podskupine se med seboj primerjajo in tako velik parcialni poseg za eno poklicno skupino je povzročil toliko nezadovoljstva in pričakovanj znotraj javnega sektorja, da imam napovedane stavke, tako v šolstvu kot v zdravstvu,« je dejala ministrica.

Lanski dogovor je izjemno škodljiv

»Vlada je namenila 615 milijonov evrov, prvič v zgodovini ta vlada uresničuje vse sporazume predhodnih vlad, kar se še ni zgodilo. S 1. aprilom 2023 bomo prešli na odpravo stropa. V celotnem javnem sektorju, še posebej v zdravstvenem in socialnem sektorju, imamo izjemno hudo stisko zaradi podpisanega dogovora 2021. To je izjemno škodljiv dogovor. Če bi tak odgovor prenesli na vse javne uslužbence, bi vlada potrebovala milijardo in pol evrov, da bi odpravila nesorazmerja,« je povedal Bešič Loredan.

Danes so imeli kar konstruktivna pogajanja s Fidesom, ki jih nadaljujejo v ponedeljek ob 13. uri. »Smo si blizu, vsi vidimo isti cilj: kako uravnotežiti plače, dati obliž na to, kar se je zgodilo novembra lani. Zadovoljen sem, ker zdravniki vidimo isti cilj, da smo tukaj za paciente. V teh zahtevnih časih, ki nas čakajo, vlada ponuja roko. In sindikati, mislim, da so jo pripravljeni sprejeti, da stavke ne bo. O podrobnostih ne bom govoril. Smo blizu, bili smo konstruktivni, posebej smo naslovili problematiko mladih zdravnikov, mladih zdravnikov specialistov. Kaj se je zgodilo novembra, da imajo danes zdravniki specialisti, ki nosijo odgovornost, manjše plače kot marsikdo v zdravstvenem sistemu? To se ne bi smelo nikoli zgoditi. Nekateri so ogorčeni nad našo nespodobno ponudbo, vendar se vsa Evropa sooča s tem, kar nas čaka, in mislimo, da je kompromis možen. Odgovornost vseh nas je, da zadeve zaostrujemo, sploh v luči izhodne covidne strategije in čakalnih dob. Vemo, kaj sta povzročili dve leti covida,« je dejal minister za zdravje.

Bešič Loredan je poudaril, da misli, da bodo zbližali stališča. Želja vlade je, da vse zadeve v čim krajšem času zaprejo. Da bodo skupaj našli sistemsko spremembo, kako sistem plač javnih uslužbencev nasloviti v prihodnje, brez pritiskov, brez odprtih stavk, ker v situaciji, v kateri smo vsi, z energetsko krizo, z vojno, minister meni, da si stavke niti noben ne želi niti si je ne smemo privoščiti. Vsaka stavka bi šla na račun ljudi. Vsi delavci morajo to razumeti.

Prekinitev stavke?

Kot je dejal minister, se približujemo temu, da bi stavko, napovedano za 19. oktober, prekinili oziroma ustavili, zamrznili. Po ponedeljku bo jasno, ali stavka bo ali ne bo. Fidesu so dali jasno vedeti, da v izstop katerekoli skupine iz javnega plačnega sistema ne morejo privoliti.

Bešič Loredan je pojasnil, da so bliže ureditvi plačnih razmerij v zdravstvu v celoti, tudi s pojasnilom vlade z odpravo stropa. Skrb trenutno je predvsem ta, kako nasloviti anomalijo, ki se je zgodila pri plačah mladih zdravnikov in specialistov, ki niso v 57. plačnem razredu. »Tu imamo unikum v Evropi, da imajo zdravniki manjše plače kot drugi zaposleni v zdravstvu. To moramo pri mladih zdravnikih hitro uravnotežiti. Vsi vedo, da se je zgodilo nekaj, kar ni dopustno.«

»Če bi hoteli biti pravični, bi morali novembrski dogovor izbrisati in se pogajati na novo. Ampak to ni mogoče. Ta vlada bo ta dogovor poskušala spoštovati in uravnotežiti plače, vsekakor pa si ne bo drznila, da bo tisto, kar so zdravstveni delavci dobili, vzela ali izbrisala. Sprejemamo to dejstvo, čeprav se z njim seveda ne strinjamo. Zadeve želimo uravnotežiti, pogasiti požar in ustaviti jedro nezadovoljstva pri zaposlenih, ker primerljive skupine v javnih zavodih prejemajo različne plače za podobna oziroma enaka dela.«