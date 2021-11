Diskriminacija po spolu je najbolj prepoznana

V nadaljevanju preberite:

Diskriminacija na podlagi osebne okoliščine narodnosti, državljanstva, barve kože in religije je problem, ki je v Sloveniji navzoč še posebej pri zaposlovanju in na delovnem mestu, v zdravstvu, pri dostopu do storitev, na stanovanjskem trgu ter v upravnih postopkih, je ena od ugotovitev istoimenskega projekta, ki so ga izvedli pri Mirovnem inštitutu.