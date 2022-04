Do 800 evrov podkupnine za delovno dovoljenje

V nadaljevanju preberite:

Zgodba o tem, da nekateri državni uradniki na Tobačni za hitrejšo obravnavo vlog tujcev sprejemajo podkupnine in da posamezni pooblaščeni zastopniki tujih delavcev pri pridobivanju dovoljenj za delo in prebivanje v Sloveniji mastno zaračunavajo, se je po naših informacijah začela na oddelku za tujce na UE Ljubljana. Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da vodijo predkazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja dajanja podkupnine. Pisma bosanskih in srbskih delavcev, ki jih hranimo v uredništvu, pa razkrivajo, koliko morajo tujci pri nas plačati za takšna dovoljenja.