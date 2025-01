Do novega hotela tudi z državnim denarjem

V Termah Snovik so začeli pripravljalna dela za gradnjo novega hotela. Kneipp NaturalHotel, kot so poimenovali bodoči turistični kompleks, bo predvidoma zgrajen sredi prihodnjega leta, ko naj bi sprejeli že tudi prve goste. Naložba je del njihove strategije trajnostnega razvoja, sprejete pred šestimi leti. Po ocenah vodstva Term Snovik bo izvedba projekta stala 22 milijonov evrov.

Gradnja novega hotelskega kompleksa bo stala 22 milijonov evrov. Naložba je skladna s strategijo razvoja turizma v Sloveniji. Prodaja apartmajev v apartmajskem naselju Hiše na robu gozda.

»Namen tega največjega projekta doslej je privabiti različne skupine gostov, ki želijo bivati v hotelu in cenijo storitve z dodano vrednostjo,« pravi Katarina Adam, direktorica Term Snovik. Z novim hotelom, s katerim želijo privabiti še več tujih in domačih gostov in v katerem bo 72 sob za 157 gostov, nameravajo povezati bazene in velneški center. V slednjem bodo tri savne in bazen. Za goste bo na voljo parkiranje v garaži s kolesarnico. Kongresni center s tremi dvoranami za 400 gostov bo dopolnil obstoječo ponudbo seminarskih prostorov. Prostori bodo primerni za poslovna druženja, izobraževanja, poroke, praznovanja, kulturne prireditve in športne dogodke.

Namen tega največjega projekta do zdaj je privabiti različne skupine gostov, ki želijo bivati v hotelu in cenijo storitve z dodano vrednostjo, pravi Katarina Adam, direktorica Term Snovik. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Ministrstvo za zdravje je že leta 2006 razglasilo termalno vodo v Snoviku za naravno zdravilno sredstvo. Analize so namreč pokazale, da je čista, brez primesi, bogata s kalcijem, magnezijem, natrijem, kalijem in drugimi koristnimi minerali, ki blagodejno vplivajo na kosti, kožo in prebavo. V Termah Snovik so v 30 letih delovanja sprejeli več kot 2,9 milijona kopalcev, v apartmajskem naselju Hiške na robu gozda pa je bivalo 210.496 gostov iz kar 132 držav, ki so ustvarili 658.533 prenočitev.

Projekt navdušil ministra

Investicija je razdeljena v štiri sklope. V prvi del spada gradnja novega Kneipp NaturHotela, v drugem nameravajo dograditi in razširiti velneški center ter kongresni center s tremi dvoranami. V okviru rekonstrukcije in dograditve velneškega dela bosta v pritličju nov bazen, iz katerega bo mogoče prosto plavati v zunanji bazen vse leto, ter Kneippova jama. Nato bodo zgradili oporne zidove in nadstrešnico vzhodno od hotelske stavbe ter kasneje še parkirno ploščad nad obstoječim parkiriščem in garažno stavbo. V hotelu bodo štiri nadstropja sob v leseni konstrukciji. Gostom bodo na voljo standardne in dvoposteljne sobe deluxe, junior suite in superior suite.

Tako bo prihodnje leto videti nov turistični kompleks v tem delu Tuhinjske doline. Računalniški prikaz: Terme Snovik

V hotelu bodo tudi vinski kot, igralnici za otroke ter recepcija za hotel in za apartmajsko naselje. Naložba je skladna s strategijo razvoja turizma v Sloveniji, kar je s svojo navzočnostjo konec novembra lani, ko so za največjo naložbo na Kamniškem položili temeljni kamen, potrdil tudi gospodarski minister Matjaž Han. »Naši cilji so trajnost, energetska učinkovitost, skrb za okolje in kakovostna uporabniška izkušnja. In vse te cilje v Termah Snovik spoštujejo, saj gradijo privlačno in odgovorno turistično infrastrukturo,« je takrat dejal Han. Kneipp NaturHotel bo predvidoma odprl vrata junija prihodnje leto. »Naša filozofija temelji na načelih, ki poudarjajo moč narave za zdravje in dobro počutje, kar je poudarjal tudi Sebastian Kneipp. Želimo ohranjati in nadgrajevati tradicijo že uveljavljenega kamniškega zdravilišča Kurhaus,« je povedala Adamova.

Lani uspešno poslovali

Za uresničitev 22 milijonov evrov vrednega projekta v tem delu Tuhinjske doline v kamniški občini je 1,8 milijona evrov prispevalo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Terme Snovik so namreč leta 2022 kandidirale na razpisu ministrstva. Projekt nameravajo uresničiti še z lastnimi finančnimi sredstvi, tudi iz dezinvestiranja, delno z bančnim posojilom in z dokapitalizacijo.

V postopku je prodaja apartmajev v apartmajskem naselju Hiše na robu gozda. V Termah Snovik so zadovoljni s poslovnim izidom, saj so v primerjavi z letom 2023 – ko so imeli 3,2 milijona evrov prihodkov – lani ustvarili 13-odstotno rast prihodkov. Adamova je pojasnila, da so višji prihodki posledica povečanega obiska gostov, širitve ponudbe, izboljšane kakovosti storitev, okrepljenih marketinških dejavnosti in večje prepoznavnosti na tujih trgih.