Dobrodošli v slovenski Toskani

V nadaljevanju preberite:

Ker smo v drugem letu pandemije, naši zahodni sosedi svoji največji kolesarski dirki drugič zapored pravijo Giro della ripartenza, Giro ponovnega zagona. Lani, ko so morali dirko pripraviti oktobra, je to poimenovanje zvodenelo, saj je v dneh, ko se je rožnata karavana bližala cilju v Milanu, postalo jasno, da si je svet privoščil le predah med epidemičnima valoma. Letos naj bi bilo drugače. Pretežno precepljena Evropa se pripravlja na vračanje v tisto, kar naj bi bilo normalnost. Drugače je tudi to, da dirka po Italiji v 15. etapi od Gradeža do Gorice prihaja v Novo Gorico in Goriška brda.