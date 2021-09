Dodatke bi določili v nominalnih zneskih

V nadaljevanju preberite:

Država je do zdaj za dodatke javnim uslužbencem za delo v nevarnih razmerah namenila že za več kot 900 milijonov evrov bruto bruto, kar je – kot je v poslanskem vprašanju izpostavil Dejan Židan (SD) – več kot dvakratnik stroškov testiranja, cepljenja in zdravljenja bolnikov s covidom-19. Ti so do julija 2021 skupaj znašali 336 milijonov evrov. Vlada je na včerajšnji seji sprejela izhodišča za pogajanja s sindikati javnega sektorja za spremembo 39. člena kolektivne pogodbe, ki je podlaga za izplačevanje 65-odstotnega dodatka v času razglašene epidemije.



V primerjavi z veljavno ureditvijo vlada predlaga, da se prejemek, odvisen od višine osnovne plače, nadomesti z dodatkom, izraženim v nominalnem znesku. S tem bi, kot utemeljujejo na ministrstvu za javno upravo, preprečili razlikovanje med uslužbenci.