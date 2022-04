Doktorica, mi boste pomagali, da še nekaj časa živim

V nadaljevanju preberite:

Mobilni paliativni timi so sistemska novost, ki se vzpostavlja od lanske jeseni in pomeni nadgradnjo osnovne paliativne oskrbe, ki jo nudijo družinski zdravniki in zdravniki v bolnišnicah. Vendar v celotni državi še ni dostopna, prav tako je v razvoju v osrednjeslovenski, mariborski, murskosoboški in novomeški regiji. Najbolje deluje na Gorenjskem, kjer imajo mobilni paliativni tim že polnih deset let. Kaj vse ovira razvoj paliative v Sloveniji?