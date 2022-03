Dolge bolniške tudi zaradi poznega ukrepanja

V nadaljevanju preberite:

V letu 2020 je bil, po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), več kot eno leto v bolniškem staležu 8401 človek, od tega 1701 več kot tri leta, 337 nad pet let, rekorder pa je bil začasno nezmožen za delo celo več kot 12 let. Med vzroki za te statistike sta pomanjkljiva dostopnost poklicne rehabilitacije in pomanjkanje ukrepov za pomoč delavcem z zdravstvenimi težavami, da bi ostali na trgu dela. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je pripravila priporočila za spremembe zdravstvenega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji.