Dolgotrajna oskrba: Živi sistem, ki se bo razvijal, prilagajal in nadgrajeval

Slabe štiri mesece pred nadaljevanjem uveljavljanja pravic iz zakona o dolgotrajni oskrbi je pomanjkanje kadra za izvajanje dolgotrajne oskrbe rdeča nit okroglih miz in strokovnih srečanj vseh, ki se bodo ukvarjali z dolgotrajno oskrbo. Tako je bilo tudi na včerajšnjem socialnem klubu z naslovom Dolgotrajna oskrba – med zakonodajo in potrebami terena, ki ga je pripravila Socialna zbornica Slovenije.

Pomanjkanje kadra je težava, s katero se ukvarjamo po vsej Evropi in tudi pri nas na številnih področjih v izobraževanju, zdravstvu in drugje, je dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac: »Na področju socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe smo že lani uvedli nove ukrepe za pridobivanje novega kadra in izboljšanje pogojev dela. Posebej uspešni so bili ukrepi, kot so štipendiranje, podpora zaposlovanju tujcev, uvedba visokotehnoloških pripomočkov ter spodbujanje prostovoljskih programov. Rezultati so že opazni, razpisi potekajo, pri čemer smo pri štipendijah že v drugi ponovitvi razpisa. V prvem je bilo uspešnih kar 26 zavodov.«

V DSO primanjkuje dva odstotka kadra

Čeprav je položaj resen, poudarja, da se v medijih prepogosto pojavljajo nepreverjene in pretirano slabe ocene stanja: »Na podlagi lani izvedene ankete v domovih za starejše smo ugotovili, da je v množici več kot 20.000 postelj zaradi pomanjkanja kadra ogroženih nekoliko več kot 400 mest, kar pomeni dva odstotka. Torej, ne 900 in ne 9000, kolikor slišimo v medijih in pri opoziciji. Nikakršnega razloga ni, da dolgoročnega sistema dolgotrajne oskrbe ne bi gradili zaradi sedanje dvoodstotne kadrovske stiske v domovih.«

Minister je optimističen glede časovnice Prvega julija, ko bo uvedeno plačevanje posebnega prispevka za dolgotrajno oskrbo – pri čemer bodo zaposleni in delodajalci plačevali en odstotek od bruto plače, upokojenci pa en odstotek od neto pokojnine; tisti, ki so hkrati delavci in delodajalci, bodo plačevali dva odstotka bruto plače –, je predviden začetek storitev dolgotrajne oskrbe na domu, vključno z e-oskrbo in storitvami za krepitev in ohranjanje samostojnosti; slednji dve tudi za uporabnike, ki so izbrali oskrbovalca družinskega člana. Prvega decembra pa bo uvedena dolgotrajna oskrba v instituciji, vključno s storitvami za krepitev in ohranjanje samostojnosti, upravičenci bodo lahko izbrali denarni prejemek, vključno z e-oskrbo ter storitvijo za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Za tiste, ki so izbrali oskrbovalca družinskega člana, pa bo od takrat na voljo tudi nadomestna oskrba v času odsotnosti oskrbovalca.

Drugi pomembni poudarek razprave je bila postopnost uvajanja dolgotrajne oskrbe: »Prvega julija vstopamo v fazo uveljavljanja dolgotrajne oskrbe na domu, pri čemer bosta obseg zaposlenih in zmogljivost izvajanja prilagojena dejanskim potrebam na terenu ter uveljavljena postopno. A ne bomo naredili nepremišljenega koraka v neznano, temveč v premišljeno in vzdržno uvajanje. Skupaj z izvajalci bomo spremljali izvajanje storitev, odpravljali morebitne pomanjkljivosti in prilagajali sistem, da bo učinkovit in dostopen za vse,« je dejal Simon Maljevac.

»Zavedamo se, da dolgotrajna oskrba ni zgolj zakon ali administrativni okvir, ampak živ sistem in novo okolje socialne varnosti, ki se bo v prihodnjih letih razvijalo, prilagajalo in nadgrajevalo. Slediti bo moralo demografskim spremembam, tehnološkemu napredku in celo vplivom podnebnih sprememb. Zato bosta vedno potrebna dialog in pripravljenost na prilagoditve, da bomo lahko zagotavljali storitve na najvišji mogoči ravni.«

Na vstopnih točkah je 63 svetovalcev

Lani je bilo na vstopnih točkah že zagotovljenih 18 zaposlitev na 16 območnih centrih za socialno delo. Ker bodo od sredine do konca letošnjega leta postopno uveljavljene še preostale pravice iz zakona o dolgotrajni oskrbi, je letos načrtovanih dodatnih 110 zaposlitev na območnih centrih za socialno delo. Po zadnjih podatkih za letošnji februar je na vstopnih točkah na delovnem mestu svetovalca za dolgotrajno oskrbo zaposlenih 63 oseb, dodatnih 11 pa na administrativnih delovnih mestih.

Vsi na novo zaposleni opravijo postopke usposabljanja, poleg tega s pomočjo kadra na centrih za socialno delo pridobijo vpogled v utečene postopke in procese, povezane z dolgotrajno oskrbo, da lahko samostojno opravljajo vse naloge, ki jih določa zakon. Zdaj zaposleni strokovni kadri na vstopnih točkah bodo s svojimi do tedaj pridobljenimi izkušnjami in znanjem podprli novo zaposlene v procesu organiziranega usposabljanja, tako pri delovnem procesu kot pri ocenjevanju. Po letu 2025 bo že utečena tudi pravica do oskrbovalnega dodatka, kar bo dodatno pripomoglo k učinkovitemu delovanju sistema.

Izvajalci vidijo veliko odprtih vprašanj Iztok Mrak, predsednik socialne zbornice, je opazil, da je med zapisanimi besedami na papirju in realnostjo v praksi precejšen razkorak. Perečih vprašanj je po njegovih besedah veliko. Na okrogli mizi je med njimi naštel pomanjkanje kadrov, financiranje, komunikacijo med različnimi deležniki in informiranje izvajalcev o izvajanju naslednjih faz zakona. Medtem ko je bil minister v svojem pogledu na izvajanje zakona optimističen, so imeli sodelujoči na okrogli mizi veliko vprašanj. Tveganja pri vzpostavljanju dolgotrajne oskrbe so lahko resna grožnja, da se sistem letos ne bo v celoti vzpostavil, so poudarili v zaključkih ob koncu okrogle mize. Hkrati so opozorili, da je nujna vzpostavitev informacijskega sistema tako na centrih za socialno delo kot pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe na domu. Po prepričanju Tatjane Milavec, sekretarke Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, je treba javnost tudi obvestiti, kaj natančno lahko pričakuje s 1. julijem. Boji se namreč, da bo v nasprotnem primeru veliko slabe volje. Podobno je tudi Denis Sahernik, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, menil, da javnosti ne bi smeli dajati obljub, ki jih ne bo mogoče izpolniti. »Ministrstvo naj javnosti sporoči, kaj so realne zmožnosti,«je predlagal. Carmen Rajer, predsednica sekcije za socialno in dolgotrajno oskrbo na domu pri zbornici, ki se je v svojem prispevku osredotočila na pomoč na domu, pa je menila, da bo treba nujno preseči prepad med zdravstvenim in socialnim delom. Vse službe bi morale biti po njenem mnenju osredotočene na uporabnika in sodelovati med seboj. STA



Minister Maljevac je dejal, da so prvo storitev v sklopu novega sistema dolgotrajne oskrbe, ki so jo začeli zagotavljati lani, to je oskrbovalca družinskega člana, prebivalke in prebivalci sprejeli zelo dobro in s tem potrdili izhodišče, da je smiselno graditi oskrbovalno okolje, kjer upravičenci čim dlje ostanejo doma in ohranjajo samostojnost. Do danes je v to storitev vstopilo približno 1200 popolnoma novih upravičencev, kar je ekvivalentno gradnji približno 12 novih domov za starejše.

Interesa pa je zelo veliko. Še več jih bo, ko bo sprejeta novela zakona o dolgotrajni oskrbi, po kateri bodo lahko družinskega člana, ki bo do tega upravičen, kar pomeni, da bo imel priznano 4. ali 5. kategorijo oskrbe, oskrbovali tudi upokojenci.

Dolgotrajna oskrba na domu, ki bo vpeljana prvega julija, je nadgradnja pomoči na domu, pri čemer bodo tisti, ki bodo do nje upravičeni, dobili tudi fizioterapijo in delovno terapijo na domu. Konec leta pa bo uvedena dolgotrajna oskrba v domovih za starejše, pri čemer bodo stanovalci za namestitev plačevali nižjo oskrbnino kot je zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo, to je po novem 782 evrov, je še poudaril minister Maljevac.