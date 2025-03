Zaposleni v socialni in zdravstveni negi so razočarani nad novimi plačami

V nadaljevanju preberite:

Sindikat upokojencev Slovenije (Sus) in izvajalci storitev za starejše opozarjajo, da reforma plačnega sistema v javnem sektorju ne prinaša ustreznih rešitev za delavke in delavce na področju dolgotrajne oskrbe, saj bo večina z obročnim izplačevanjem dviga plač višjo plačo v polnem znesku prejela šele konec leta 2026. Poleg tega so zaradi prenehanja izplačevanja dodatka PVP, ki so ga v višini 150 evrov na mesec prejemali v letih 2023 in lani, nekateri ugotovili, da se jim plača ni povišala, kot je bilo napovedano, so opozorili tudi v Srebrni niti. Predlagajo interventni zakon in posebne vladne ukrepe za poklice v dolgotrajni oskrbi.

Na MSP ugotavljajo, da v domovih za starejše primanjkuje približno 800 zaposlenih. Podatkov, koliko kadra primanjkuje za dolgotrajno oskrbo na domu, ki jo bodo začeli izvajati 1. julija, pa nimajo; poudarjajo pa, da je pri tem treba ločiti med obstoječo storitvijo pomoči družini na domu in novo storitvijo dolgotrajne oskrbe na domu, ki bo uveljavljena postopoma.

Predstavniki starejših so ogorčeni tudi nad razpravami, ali je prispevek za dolgotrajno oskrbo res potreben. »Starejši, upokojenke in upokojenci, upravičeno pričakujemo, da bi si vsi deležniki prizadevali, da po desetletjih čakanja na zakon, čakanja na pravice na področju dolgotrajne oskrbe, za ustvarjanje za to potrebnih pogojev, tako materialnih, kadrovskih, finančnih, ne pa, da predlagajo ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo,« pravi Francka Ćetković, predsednica Sus.

Tudi v Srebrni niti opozarjajo, da dolgotrajno oskrbo potrebujemo takoj, in to za vse od 18. leta dalje, ki jo potrebujejo, torej ni namenjena le starejšim. »Ne dovolimo, da se uvajanje novega socialnega stebra za dolgotrajno oskrbo premakne v naslednja leta ali celo ukine, kot je bilo v zadnjem času zaslediti iz medijev. Zagovorniki ukinitve nov prispevek poimenujejo davek, kar je neodgovorno in zavajajoče,« opozarja predsednica Irena Žagar.