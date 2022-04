Določba o dvigu plačnega stropa za zdravnike in zobozdravnike razveljavljena

Ustavno sodišče je razveljavilo 48. člen PKP10, ki zdravnikom in zobozdravnikom omogoča dvig zgornje plačne meje iz 57. v 63. plačni razred. Kot so v obrazložitvi pojasnili ustavni sodniki, je državni zbor sicer razumno utemeljil, da je nalezljiva bolezen covid-19 na področju zdravstva povzročila posebno obremenjenost zdravnikov in zobozdravnikov, vendar pa izpodbijani dogovor »ni nujen ukrep za odpravo te škodljive posledice«, kot jo določa ustava, zato je DZ neupravičeno izključil zakonodajni referendum.

Dogovor je bil tako sprejet po protiustavnem postopku in je kot tak neskladen z ustavo, so zapisali ustavni sodniki. Državni zbor je ob potrjevanju PKP10 v celoti in vnaprej zavrnil možnost referenduma.

Zadnji interventni protikoronski zakon je bil sprejet konec lanskega leta. Za zdravnike in zobozdravnike je do konca leta 2022 dvignil plačni strop za šest razredov, do 63. razreda. Zahtevo za presojo ustavnosti dviga plačnega stropa so na ustavno sodišče kot volivci vložili predsedniki petih sindikalnih central, in sicer Branimir Štrukelj, Jakob Počivavšek, Lidija Jerkič, Evelin Vesenjak in Peter Majcen.

Ustavni sodniki so pred dvema mesecema izvajanje presojane določbe zadržali do končne odločitve, saj so ocenili, da bi izvrševanje morebiti protiustavnega spornega člena povzročilo hujše škodljive posledice.