Dom za vse življenje

Ker smo hitro starajoča se družba, ki tako zelo ceni lastništvo nepremičnin, da je to zanjo družbeni status in najpomembnejša investicija v življenju, povrhu pa smo zelo navezani na svoj dom, saj v istem stanovanju v povprečju preživimo kar 32 let, bi pričakovali, da bomo dobro poskrbeli za bivalne razmere in domove uredili kar se da funkcionalno. Da bomo lahko v njih bivali tudi na stara leta ali v primeru, da končamo na berglah ali celo invalidskem vozičku. Toda kako v resnici skrbimo za funkcionalnost svojih domov? Koliko so opremljeni in tudi pripravljeni na prilagoditev funkcionalno oviranim? Zakaj naši domovi ne bi postali domovi za vse življenje, za katere velja pet načel, vključevanje, dostopnost, prilagodljivost, trajnost in cenovna dostopnost? Ali nam je ta koncept sploh blizu? Ga naši odločevalci in zakonodaja poznajo? Tematiko sta v nedavno izdani knjigi Koncept domov za vse življenje, ki jo je založil Urbanistični inštitut Republike Slovenije, podrobno raziskala Ajda Šeme in dr. Boštjan Kerbler.