Domačini za dokončno sanacijo kamnoloma Griža

»V obeh krajevnih skupnostih, ki ju zadeva kamnolom Griža, to sta Gračišče in Črni Kal, smo podprli civilno iniciativo, ki se bori za odpravo koncesije za izkoriščanje kamnoloma in za njegovo dokončno sanacijo,« pravi Dušan Arko, predsednik krajevne skupnosti Gračišče. Podjetje VOC Ekologija iz Šentjurja, ki upravlja kamnolom, pa je vložilo predlog za podaljšanje koncesije, ki se mu izteče julija. Koprska občina bi na tem območju uredila površine za šport in rekreacijo.

Kako se je na vlogo za podaljšanje koncesije odzvala okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green? Kaj so nam odgovorili na ministrtsvu za naravne vire in prostor?