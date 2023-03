Inšpektorat proučuje onesnaženje rečnih kanalov

V nadaljevanju preberite:

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor je vnovič uvedel postopek proti družbi 2TDK zaradi prijav o odtekanju belo obarvane vode z gradbišča drugega železniškega tira Koper–Divača v kanale reke Rižane. Prijavo je vložila okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green (AAG). V družbi 2TDK obtožbe zanikajo. V koprski občinski komisiji, ki nadzoruje gradnjo, pa pojasnjujejo, da sicer res prihaja do onesnaženja vodotokov, vendar je to le laporna kamnina, brez strupenih primesi.

Eko patrulja okoljevarstvene organizacije AAG opozarja na odtekanje bele vode z gradbišč predora Škofije in viaduktov Gabrovica ter Vinjan pri Črnem Kalu, kjer sta tudi betonarni. Na pomanjkljivo ravnanje z vidika zaščite okolja pri gradnji drugega tira so bili okoljevarstveniki pozorni že večkrat. »Tudi danes sem preveril in voda je bila obarvana, čeprav nekoliko manj kot pretekli teden,« je včeraj dejal Sergej Andrejaš, podpredsednik sveta Krajevne skupnosti Črni kal in član AAG.