Donacije podjetij zdravstvenim ustanovam so nujne

»Donacije družbeno odgovornih podjetij so v zadnjih desetletjih žal postale nujne za zagotavljanje sodobne medicinske opreme zdravstvenih ustanov,« meni dr. Lilijana Kornhauser Cerar, vodja enote za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov v UKC Ljubljana in predsednica Društva za pomoč prezgodaj rojenim otrokom.



V novomeški Krki so letos omogočili nakup štirih medicinskih naprav za slovenske bolnišnice v vrednosti 221.000 evrov. Tako so enoti za intenzivno nego in terapijo novorojenčkov Porodnišnice Ljubljana podarili sodoben inkubator za še varnejšo oskrbo nedonošenčkov. Novega ultrazvočnega aparata so se razveselili na kliničnem oddelku za hipertenzijo UKC in na oddelku za pediatrijo SB Novo mesto. Ginekološko-porodni oddelek SB Brežice pa so opremili s sodobno porodno posteljo, na kateri je od februarja letos rodilo že 350 mamic.

Brez donacij ne bi šlo

»Najsodobnejši inkubator posnema okolje maternice in s tem nedonošenčku omogoča varnejši in normalnejši razvoj, čeprav je bil rojen prezgodaj,« pojasni Kornhauser Cerarjeva, ki je donatorjem hvaležna za inkubator. V Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom se ves čas trudijo, da bi pridobili dodatna sredstva. Tako so s pomočjo Rotary Kluba Ljubljana 25 in RTV Slovenija tudi popolnoma prenovili sobo za intenzivno zdravljenje nedonošenčkov. Višina donacije je znašala dobrih 196.000 evrov. Med donatorji, ki so jim večkrat pomagali, so bili tudi Dars, Vzajemna, Fundacija C&A in številni drugi. Sogovornica poudarja, da je denar, pridobljen z donacijami, zelo pomemben za njihovo delovanje, hkrati pa jo skrbi, da na to računa tudi država, ki je pravzaprav odgovorna za zagotavljanje ustrezne ravni in dostopnosti zdravstvenih storitev.



Na donatorje se še posebno v času epidemije covida-19 obračajo številne zdravstvene ustanove. Opozarjajo, da strokovnost in požrtvovalnost zdravstvenega osebja nista dovolj. Pozivajo predvsem k finančni pomoči pri zagotavljanju nujne zaščitne opreme in drugega materiala za varno obravnavo bolnikov.

