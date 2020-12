Dončić in Roglič nista odrasla na kavču

Četudi se zdi, da so veliki slovenski športni asi, ki v zadnjih letih dosegajo neslutene uspehe, poslani z neba, v resnici niso prileteli iz oblakov. Luka Dončić, Goran Dragić, Jan Oblak, Anže Kopitar, Primož Roglič, Tadej Pogačar, Tim Gajser, Peter Prevc, Anamarija Lampič, Ilka Štuhec, Tina Maze, Janja Garnbret, in še bi lahko naštevali, so bili kot otroci in mladostniki del slovenskega športnega ustroja, ki se je moral v letu koronavirusa malodane ustaviti.