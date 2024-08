Dopuščena svoboda pri izbiri barve fasade

V nadaljevanju preberite:

»Smiselno bi bilo ohraniti prvotno barvo,« so v zvezi z novo svetlo zeleno fasado enega od stanovanjskih stolpičev na koprskem Vojkovem nabrežju, ki jih je na začetku 60. let projektiral arhitekt Edo Mihevc, navedli na piranski območni enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vendar je glede na to, da je stavba zunaj zaščitenega mestnega jedra, odločitev o tem prepuščena lastnikom.

Na zavodu so pojasnili, da so bili Mihevčevi stolpiči do leta 2007 še v vplivnem območju koprskega naselbinskega spomenika, ki so ga nato zožili. Ugotovili so, da zaradi že izvedenih gradbenih posegov varovanje širšega obsega mesta ni več mogoče. Na koprski občini so v zvezi z izbiro barvnega odtenka, za katerega so se odločili stanovalci bloka na Vojkovem nabrežju, dejali, da občinski odlok tega ne ureja.

Kako na ohranjanje arhitekturne dediščine gledajo arhitekti Matevž Granda, Tomaž Krištof in Lučka Manca Lesjak Soklič ter konzervatorska svetnica dr. Mojco Marjano Kovač?