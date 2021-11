Doslej v Sloveniji še niso potrdili primera nove različice omikron

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes opozorila, da nova različica koronavirusa, ki so jo poimenovali omikron, predstavlja »zelo visoko« globalno tveganje s potencialno resnimi posledicami. Poudarili so, da še vedno ostaja nejasno, kako nalezljiva in nevarna je nova različica.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) s sekvenciranjem do tega trenutka še niso potrdili primera nove različice omikron. Kot so pojasnili za Delo, sekvencirajo do 10 odstotkov na PCR testu pozitivnih vzorcev vseh posameznikov, ne le tistih, ki se vračajo z juga Afrike.

»Za potnike iz držav s potrjenimi primeri ali za njihove stike epidemiologi še posebej naročajo določanje različice omikron in te analiziramo prednostno. V Sloveniji tedensko zbiramo določen delež na SARS-CoV-2 pozitivnih vzorcev, med njimi so tudi vzorci po naročilu epidemiologov, in jih naenkrat sekvenciramo,« so še pojasnili.

O novi različici virusa sicer govorimo, ko se nabere večje število napak ali ko se napake pojavijo na pomembnih mestih v virusnem genetskem zapisu. Največkrat gre pri tem za odseke (gene), ki nosijo zapis za pomembnem virusne proteine, npr. gen za bodico (S ali Spike protein).

Vse različice koronavirusa iščejo oziroma določajo s postopkom sekvenciranja. »To pomeni, da primerjamo genomsko zaporedje (če si predstavljamo besedilo, dolgo 30.000 črk) virusa v preiskovanem vzorcu z mednarodno dogovorjeno bazo genomskih zaporedij poznanih različic.«

Drug način za ugotavljanje različice je tudi uporaba posebnih PCR reakcij, v katerih iščejo kombinacijo mutacij značilnih za različico omikron, so pojasnili. Rezultati takšnega testiranja so sicer zelo hitri, saj jih pridobijo v enem dnevu, jih je pa potrebno potrditi s sekvenciranjem. Pri sekvenciranju priprava, sekvenciranje in analiza trajajo nekaj dni, tako da so rezultati znani z eno do dvotedenskim zamikom.

Različico omikron so odkrili v številnih evropskih državah, med druimi v Veliki Britaniji, Italiji, Nemčiji, Belgiji in Avstriji.