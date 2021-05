Doslej zbrali 240.000 evrov

V kampanji zbiranja sredstev v podporo Slovenski tiskovni agenciji (STA) Za obSTAnek se je po podatkih Društva novinarjev Slovenije (DNS) doslej zbralo skoraj 240.000 evrov. Kampanja, ki poteka ves mesec maj, je v polnem zagonu in teče svoj tretji oziroma predzadnji teden. Podatke o zbranih sredstvih zbirno objavljajo vsak ponedeljek, in kot pojasnjujejo v DNS, so »začeli pokrivati že drugo mesečno nadomestilo za opravljanje javne službe STA«.»Kampanja je v drugi polovici, še zdaleč pa ni končana in se še razvija. Tudi prijateljev STA je vedno več. Ker bi k donacijam radi povabili tudi družbeno odgovorna podjetja in ker nekatera podjetja za odločitev za donacijo potrebujejo formalno prošnjo, smo na spletni strani zaobstanek.si objavili prošnjo v formatu pdf. Slovenska podjetja vabimo k podpori neodvisnega in kakovostnega novinarstva ter ohranitvi delovnih mest na STA,« so še zapisali v DNS.STA opravlja javno službo brez vladnega plačila zanjo že 140 dni. »Zaposleni na STA kljub odsotnosti plačila države še naprej odgovorno opravljajo javno službo, STA pelje tudi vse druge pravne postopke za izterjavo plačila za opravljeno delo, vendar pa za to potrebuje čas. Kupimo ji ga še malo. Ne popuščajmo. Donirajmo,« so pozivali v DNS.