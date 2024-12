Dotrajan Narodni dom nameravajo temeljito obnoviti

Novo mesto se ponaša z najstarejšim Narodnim domom v državi, temeljni kamen zanj so položili leta 1873, a že vrsto let nezadržno propada. Doslej je že več občinskih vodstev napovedovalo njegovo temeljito obnovo, kar pa se bo po novem letu, kot vse kaže, vendarle začelo uresničevati. Župan Gregor Macedoni bo namreč danes podpisal pogodbo za obnovo objekta z novomeškim gradbenim podjetjem FA-ST.

Po novem letu začetek poldrugo leto trajajoče obnove Sokolca. Obnova bo stala 3,8 milijona evrov, od tega od EU pričakujejo 3,1 milijona. Prostori bodo namenjeni novomeškim kulturnim ustvarjalcem in stalni razstavi.

Obnova zgradbe s približno 1600 kvadratnimi metri površine, zamenjava instalacij, pa tudi statična sanacija objekta iz 19. stoletja (med domačini bolj znanega kot Sokolc) bodo stale 3,8 milijona evrov z DDV. Občina pričakuje sofinanciranje iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 3,1 milijona evrov. Dela bodo stekla v začetku novega leta, zaključek prenove pa je predviden sredi leta 2026. Občina je pred nekaj leti zamenjala dotrajano ostrešje in objektu nadela novo streho, za kar so porabili 118.000 evrov. Ker gre za kulturni spomenik državnega pomena s simbolnim pomenom za novomeško in slovensko zgodovino, so takrat pričakovali delno sofinanciranje projekta, vendar država ni prispevala niti centa.

Tako bo videti po prenovi. Vir: Občina Novo mesto

Ker je objekt spomeniško zaščiten, so morali projektanti upoštevati ohranjanje zgradbe in vseh spomeniških elementov brez spreminjanja prostorske razporeditve notranjosti. Spremenjen bo le vhod v zgradbo, saj sedanji neposredno meji na prometno Sokolsko ulico in tako ni varen za uporabnike in obiskovalce. Nov glavni vhod bodo zato uredili na severni in zahodni strani stavbe. Z rekonstrukcijo bo Narodni dom ustrezal sodobnim standardom, ki veljajo za javne stavbe. Nov nadstrešek bo zagotovil ustrezen vhodni del v stavbo in z dvigalom vzpostavil sodobno komunikacijsko jedro ter zagotovil ustrezen dostop vsem, tudi gibalno oviranim obiskovalcem, so sporočili z novomeške občine.

Sokolc bodo namenili kulturnikom

»V preteklosti smo bili enkrat neuspešni pri prijavi na razpis za prenovo pri ministrstvu za kulturo, zato zdaj prenovo načrtujemo s sofinanciranjem iz mehanizma CTN (s področja urbane prenove), znotraj katerega je tudi državni delež,« je povedal župan Macedoni.

Takoj po novem letu bodo začeli temeljito obnovo Narodnega doma v Novem mestu. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Narodni dom so zgradili zavedni meščani v utrjevanju slovenske narodne zavesti in je združeval raznotere dejavnosti društvenega delovanja in družbenega življenja. Po prenovi bodo v njem zaživeli prostori, ki bodo omogočali souporabo sodobne infrastrukture za potrebe akterjev predvsem na področju kulture in širšega družbenega dogajanja. Med glavnimi vsebinskimi točkami, umeščenimi v Narodni dom, bosta stalni razstavi o olimpioniku Leonu Štuklju in sokolskem gibanju, ki ju bodo postavili v sodelovanju z Dolenjskim muzejem, poleg tega bo mesto dobilo večnamensko dvorano z okoli sto sedeži.

Z obnovo prireditvenega prostora bodo kulturni ustvarjalci pridobili boljše razmere za delo in nove prostorske možnosti, s čimer bo Narodni dom uresničeval svoje prvotno poslanstvo služenja skupnosti, kar lahko zagotavlja objekt, odprt za najširši krog občanov, pravijo na občini.

Policija izselila alternativne umetnike

V Sokolcu so poldrugo desetletje živeli in ustvarjali novomeški alternativni umetniki. Preden je občina leta 2019 obnovila streho, jim je odpovedala gostoljubje, saj je bilo občinsko vodstvo zaskrbljeno, da se med delom na strehi ne bi zgodila nesreča. Toda člani novomeške alternativne scene prošnje župana Macedonija, naj zapustijo objekt z vsemi svojimi umetniškimi izdelki, niso upoštevali, ampak so se zabarikadirali v objekt in odklanjali izselitev.

Do deložacije v letu 2018 so v Sokolcu vrsto let ustvarjali alternativni umetniki. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Sodni izvršitelj jih kljub sodni izvršbi ni odstranil, ampak je deložacijo v zadnjem trenutku odpovedal. Sodna odločba se je namreč glasila na Društvo za kulturno osveščanje, ki pa je pred tem prenehalo obstajati. Zato je sodišče postopek deložacije moralo ustaviti. Ko so pristojne službe pripravile vso potrebno dokumentacijo, so policisti in varnostniki sredi julija 2018 umetnike zbezali iz objekta, in od takrat so prostori Sokolca prazni.