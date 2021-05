Dovoljeno je zbiranje do 50 ljudi, podaljšan obratovalni čas gostiln

Zbiranje in delovni čas gostinskih lokalov

Pouk bo od prihodnjega tedna naprej potekal po modelu B, kar pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vsi srednješolci in študentje znova v šolske klopi

Uresničujejo se ugibanja glede sproščanja v šolstvu. Po poročanju STA je Ministrstvo za izobraževanje srednjim šolam poslalo okrožnico, kjer navaja, da bo pouk od prihodnjega tedna naprej potekal po modelu B. Učenci so do zdaj izvajali izobraževanje po modelu C, kar je pomenilo tedensko izmenjevanje doma in v šoli. Predavnja v živo bodo znova poslušali tudi študentje.



Model B pomeni, da se vsi dijaki izobražujejo v šoli oziroma v vzgojno-izobraževalnem zavodu, hkrati lahko dijaki bivajo v dijaških domovih.



»Ker se je epidemiološka slika izboljšala, prehajamo v Sloveniji v t. i. rumeno fazo. To po vladnem semaforju sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 pomeni popolno odprtje srednjih šol in fakultet v prihodnjem tednu,« razlagajo na ministrstvu za izobraževanje.



Za učence in dijake ostajajo obvezne zaščitne maske, izjema je pouk športne vzgoje.

Kulturni in športni dogodki

V zaprtem prireditvenem prostoru so sproščeni javni dogodki do 50-odstotne zasedenosti sedišč, na prostem je število obiskovalcev omejeno na največ 50 oseb. FOTO: Jure Eržen/Delo

Epidemija je v Sloveniji razglašena za naslednjih trideset dni, so danes sklenili člani vlade, ki so na Brdu razpravljali o ukrepih za zamejitev širjenja bolezni covid-19. Izpolnjeni so vsi pogoji za vstop v rumeno fazo epidemije, boljšim epidemiološkim razmeram pa sledi rahljanje ukrepov.Nova sproščanja se izrazito dotikajo omejitev zbiranja. Od sobote naprej je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, je sporočil minister za notranje zadeve, kar velja za prireditve in shode.Znova je v veljavi pravilo 10-dnevne karantene, ki bo odrejena ob vstopu v Slovenijo, če potnik prihaja iz držav na rdečem seznamu. Po petih dneh bo karanteno mogoče prekiniti z negativnim PCR-testom.Sproščanja velja tudi v gostinstvu in turizmu, kjer se odpirajo kampi, ki bodo lahko gostili goste do 70-odstotne zasedenosti, prav tako se odpirajo igralnice. Obratovanje igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo vlada navaja kot novo izjemo, ponujali bodo lahko do 50 odstotkov razpoložljivih kapacitet.Novost so tudi obratovalni časi v gostinski dejavnosti. Po novem bodo gostinski lokali lahko odprti med 5. in 22. uro, če gostje prihajajo iz istega gospodinjstva pa bodo lahko za mizo sedelo več kot štiri osebe.Spremembe se nanašanju še na obisk kulturnih, športnih in drugih prireditev. Te bodo po novem lahko sprejele obiskovalce, in sicer do 50-odstotne zasedenosti sedišč v zaprtem prireditvenem prostoru, kar velja tudi za obisk kinodvoran in cerkva. Na dogodkih na prostem je število obiskovalcev omejeno na največ 50 oseb. Pogoj za obisk javnih dogodkov je cepljenje, prebolevnost ali negativen izvid na okužbo s koronavirusom, sporočajo iz vlade.Sproščena so športna tekmovanja, ne glede na to ali so namenjena rekreativnim športnikom ali registriranim športnikom, na tekmovanjih so lahko vnovič prisotni gledalci. Tudi pri športno rekreativni dejavnosti je zgornja meja udeleženih določena pri 50 vadečih osebah, razlagajo na vladi.Statistične številke za zdaj nakazujejo na rumeno fazo epidemije, saj je sedemdnevno povprečje okužb v Sloveniji padlo na 549, število hospitaliziranih bolnikov je trenutno 477.